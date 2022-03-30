افتتحت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية الفرع 101 لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع للجمعية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث شارك في الافتتاح الدكتور محمد محرم أمين صندوق الجمعية، وكيلا عن مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري بالجمعية، بالإضافة إلى شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية.

وقال من جانبه الدكتور محمد محرم، يعتبر هذا الفرع يعتبر الفرع ١٠١ للمشروع بـ١٩ محافظة على مستوى الجمهورية، وهو يؤكد حرص جمعيه رجال أعمال الإسكندرية في العمل من أجل مساعدة و معاونة الأسرة المحتاجة والشباب العاطل للمساعدة في بداية مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم،

وأضاف بأن الجمعية قد افتتحت ستة أفرع جديدة لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لها خلال شهر فبراير الماضي لتضاف لفروع المشروع القائمة.وأضاف محرم، بأن أفتتاح الجمعيه لسلسله الافرع المختلفه هو حصاد خطة توسع طموحة غير مسبوقة فى تاريخ المشروع، مؤكداً أن التوسع ياتى بدعم مجلس إدارة الجمعيه، بالاضافه إلي مجهودات الإدارة التنفيذية الجديدة للمشروع ومجهودات العاملين بالمشروع .

من جانبه قال شريف شومان المدير التنفيذي للمشروع، بأن برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، كان نتاج التعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة، فى التوقيع على عقد تعاون لسبع سنوات فى أبريل 1989، فكانت توفر هيئة المعونة الأمريكية التمويل والخدمات الفنية،

بينما تقوم جمعيه رجال الأعمال بالاسكندريه بالتطبيق مع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تكن قادرة على الحصول على تمويل مصرفى، لافتاً بأن تكلفة أنشاء ال 6 فروع الجديدة بلغت تكلفتها 3.6 مليون جنيه.