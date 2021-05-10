«الفرعونية للبترول» تبدأ الإنتاج من بئرين جديدتين بحقلى أتول والقطامية

علمت «المال» أن الشركة الفرعونية للبترول بدأت الإنتاج من بئرين جديدتين بحقلى غاز أتول والقطامية، التابعين لها، باستثمارات تراوحت من 270 إلى 300 مليون دولار.

وكانت الفرعونية تكثف مجهوداتها العام الماضى لبدء الإنتاج من البئرين الجديدتين، وإنهاء برنامج أعمال الحفر والتنقيب الخاص بهما.

أكد مسئول وثيق الصلة بالشركة لـ«المال» أن بئرى أتول والقطامية الجديدتين استهدفتا تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول بمنطقة امتياز الشركة.

وقال إن إنتاج البئرين تراوح من 140 إلى 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.

ولفت المسئول إلى أن عمليات وبرامج الاستكشاف والتنقيب بشكل عام تستهدف إضافة حقول وآبار جديدة على خريطة الإنتاج، لتعويض التناقص الطبيعى بعد تقادم وخروج آبار أخرى.

يشار إلى أن الفرعونية للبترول شركة مشتركة بين «بى بي» البريطانية و«القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس)، وتعمل فى منطقة دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وعن معدلات الإنتاج الحالية للشركة الفرعونية، قال المسئول إنها تبلغ حوالى 450 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وقرابة 8 آلاف برميل من المكثفات.

يشار إلى أن معدل الإنتاج اليومى للشركة الفرعونية سجل 411 مليون قدم مكعب غاز طبيعى، إضافة إلى 7.6 ألف برميل مكثفات خلال العام 2019.

وشدد المسئول على إن الشركة تكثف من جهودها حاليًا للحفاظ على معدلات الإنتاج، وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول، وتتفيذ برنامج الحفر والتنقيب المخطط للعام الحالى، فضلًا عن أعمال إصلاح الآبار بمنطقة الامتياز.

جدير بالذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ترأس مؤخرًا أعمال الجمعية العامة للشركة الفرعونية للعام المالى الحالى.

وأكد الوزير أن الاكتشافات التى تم تحقيقها مؤخرًا بالصحراء الغربية تشير إلى أن المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها، ولا تزال تزخر بإمكانيات واعدة.

ولفت إلى أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل فى تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة المستخدمة عالميًا فى عمليات البحث والاستكشاف، بهدف الوصول إلى مكامن الثروات البترولية لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.

وعلى صعيد متصل، أوضح المسئول أن برنامج عمل شركات البترول بشكل عام، ومن ضمنها الشركة الفرعونية يستهدف الوصول إلى طبقات ومكامن جديدة لإنتاج الخام والغاز، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية.