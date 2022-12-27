«الفرعونية» للأدوية تحقق 670 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «الفرعونية» للأدوية مبيعات بقيمة 670 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وحققت شركة «الفرعونية» للأدوية المعروفة اختصارًا تحت اسم «فاروفارما» مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا بـ سحب كريم موضعي يحمل اسم “Gentaderm 1 mg/gm” ورقم تشغيل 6061043، من الصيدليات.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشورها اليوم، أن الكريم الموضعي Gentaderm الصادر عن شركة الفرعونية للأدوية فارو فارما، يتم ضبطه وتحريزه لعدم مطابقة المستحضر نهائيا لمعامل الهيئة.

يذكر أن الكريم الموضوعي Gentaderm يستخدم كمضاد حيوي للتخلص من البكتريا والفطريات، التي تسبب التهابات للجلد.

وشاركت هيئة الدواء المصرية في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي، بمدينة انشيون بدولة كوريا الجنوبية، بحضور كبرى السلطات الصحية في العالم إلى جانب كبرى تجمعات صناع الدواء العالميين.

وشاركت الهيئة ضمن مجموعات عمل الخبراء المسئولة عن تحديث القواعد الفنية الحاكمة لمكونات ملف تسجيل الأدوية طبقاً للمستندات الفنية الموحدة CTD .

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على المشاركة الفعالة والتواجد وسط كبرى السلطات التنظيمية الوطنية بالعالم وتجمعات صناع الدواء مما يساهم في رفع ودعم الصناعة المحلية والارتقاء بجودة ما يقدم للمريض المصري

تأسست شركة «الفرعونية» عام 1997، باستثمارات كويتية، وتم بناء المصنع بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وتمتلك الشركة 280 مستحضر توزع في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتعمل الشركة بمجال إنتاج وتسويق الأدوية، ويملكها محمد الزبير، كويتي الجنسية، ويبلغ رأس مالها حوالي 140 مليون جنيه، ويرأس مجلس إدارتها في مصر الدكتور صلاح موسى.