«الفرعونية» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في 2021

حققت شركة «الفرعونية» للأدوية المعروفة اختصارًا تحت اسم «فاروفارما» مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

كما حققت شركة «فارو فارما»، حققت مبيعات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة 78.8 مليون جنيه

تأسست شركة «الفرعونية» عام 1997، باستثمارات كويتية، وتم بناء المصنع بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وتمتلك الشركة 280 مستحضر توزع في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتعمل «الفرعونية» بمجال إنتاج وتسويق الأدوية، ويملكها محمد الزبير، كويتي الجنسية، ويبلغ رأس مالها حوالي 140 مليون جنيه، ويرأس مجلس إدارتها في مصر الدكتور صلاح موسى.

توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

كما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، على الرغم من زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.

وأكد التقرير، إمكانية جذب استثمارات فى قطاع الدواء، لكنه عدد مجموعة من النقاط تقلل من عوامل المنافسة مع الأسواق الناشئة أهمها، نظام التسعير الجبرى للأدوية فى مصر، وصعوبة دخول شركات جديدة للسوق بسبب ضبابية شروط الاستثمار رغم إقرار قانون جديد للاستثمار فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انتشار سوق موازية للأدوية المُقلدة بدون رقابة بحسب تقرير وكالة «فيتش سولوشنز».

وافترض التقرير وجود عدة محفزات يمكن البناء عليها، أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة، وتوسع الحكومة فى استيراد لقاح كورونا مما يسمح باستمرار عجلة الإنتاج فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.