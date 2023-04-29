«الفرعونية» تحقق 1.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«الفرعونية» للأدوية مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

تأسست شركة «الفرعونية» عام 1997، باستثمارات كويتية، وتم بناء المصنع بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وتمتلك الشركة 280 مستحضر توزع في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتعمل «الفرعونية» بمجال إنتاج وتسويق الأدوية، ويملكها محمد الزبير، كويتي الجنسية، ويبلغ رأس مالها حوالي 140 مليون جنيه، ويرأس مجلس إدارتها في مصر الدكتور صلاح موسى.

كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك فرصًا كبيرة أمام المستثمرين لإنتاج بعض المستحضرات الطبية التى تشهد نقصًا بالسوق المحلية؛ أهمها «السكر والسرطان والأمراض المناعية والتطعيمات البشرية والأنسولين القلم والخرطوشة».

وأعلن أنه تم تشكيل مجموعة عمل بشأن هذا الأمر تضم مستثمرين محليين وممثلين للحكومة من وزارة الصحة وإحدى الجهات السيادية لتصنيع المنتجات سالفة الذكر؛ لما لها من أهمية كبيرة، وحجم استهلاك ضخم.



وأوضح أن السوق أيضًا بحاجة إلى تصنيع المواد الخام المستخدمة فى تحضير العقاقير؛ لأن ما تنتجه شركة النصر للكيماويات لا يكفى الاستخدام، كما أنه لا يغطى كل الأشكال الصيدلانية، لذلك فإن %95 من مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى مصر مستوردة، بإجمالى فاتورة تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويًّا.



وذكر أن تصنيع المادة الخام للدواء يحتاج لدراسة متأنية لحساب تكلفة الإنتاج، ومن ثم سعر البيع؛ حتى تكون منافِسة لأسعار السوق العالمية.