الفرسان تقدم فلكور 6 عصور على مسرح الجمهورية

ولاء البريتقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها بعنوان"الفلكلور والعصور"، فى ثلاثة ليال متصلة بدءا من مساء الخميس على مسرح الجمهورية.العروض من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت. يبدأ العرض بمشهد من العصر الفرعونى يتجسد خلاله أحد أشكال التراث الفلكلورى تنتقل بعدها التابلوهات إلى العصر

ولاء البري

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها بعنوان”الفلكلور والعصور”، فى ثلاثة ليال متصلة بدءا من مساء الخميس على مسرح الجمهورية.

العروض من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

يبدأ العرض بمشهد من العصر الفرعونى يتجسد خلاله أحد أشكال التراث الفلكلورى تنتقل بعدها التابلوهات إلى العصر الحديث والمعاصر مروراً بفترات الحضارة القبطية والإسلامية فى مزيج فنى يبرز الثراء الفكرى وتميز الهوية المصرية.

يشار أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية.

وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم ثم تولت الفنانة كريمة بدير مسئوليتها عام 2011 وقدمت معهم عرض بهية الذى لاقى استحسان الجمهور بعدها تولى منصب المدير الفنى المصمم والمخرج طارق حسن وقدم العديد من العروض المتميزة منها علاء الدين ومصر المحروسة ثم تولى الدكتور عصام عزت مسئولية الفرقة ليبدأ مشواره معها بعرض الفلكور والعصور.