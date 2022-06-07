«الفردان القطرية» تدرس إقامة فندق سياحي بالسوق العقارية المصرية

تدرس شركة الفردان القطرية إنشاء فندق سياحي في مصر، في إطار خططتها التوسعية، ورغبتها في اختراق السوق العقارية في الدولة المصرية.

وتتوسع أنشطتها لتتضمن قطاع المجوهرات، والتطوير العقاري، والضيافة، والرعاية الصحية، والسيارات، والخدمات البحرية والمالية.

وجاء ذلك في إطار زيادة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لقطر، لبحث فرص زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، حيث اجتمع بعدد من كبار المطورين العقاريين القطريين.

وقدم المستشار محمد عبد الوهاب لأعضاء الغرفة، عرضاً تفصيلياً لخريطة مصر الاستثمارية، التي تضم أكثر من 2600 فرصة استثمارية، ودعاهم لزيارة مصر للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المناسبة لتوجهاتهم على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة واضحة لتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، ومضاعفة قيمة الاستثمارات القطرية في مصر.

كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وفي مقدمتها تصدر مصر قائمة الدول المستقبلة للاستثمار في أفريقيا، رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي نجم عنها تباطؤ حركة تدفق الاستثمارات عالمياً، فضلاً عن توعية أعضاء الغرفة القطرية بجهود الحكومة المصرية في تسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات، وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقاً لأطر زمنية محددة.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اهتمام المستثمرين القطريين بدراسة أنسب الفرص لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، مُشيداً بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والأزمات العالمية الحالية، معرباً عن جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري، وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين. كما أبدى ممثلو الغرفة حرصهم على الاستثمار في مصر، ودراسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها

وخلال لقاءاته بشركات التطوير العقاري القطرية، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في دعم المستثمرين وتذليل كافة تحديات الاستثمار خلال السنوات الماضية، كان آخرها إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس مجلس الوزراء، لافتأً إلى أن عامل الجذب الرئيسي للمشروعات الجديدة هو نجاح واستمرارية المشروعات القائمة، ودعا عبد الوهاب المطورين العقاريين القطريين للمشاركة في المشروعات القومية الكُبرى، خاصة بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، للاستفادة من النمو المُستقبلي المُتوقع لهذه المشروعات.