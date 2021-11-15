«الفرجانى» تخطط لافتتاح 5 فروع جديدة

تستهدف سلسة الفرجانى التجارية، إضافة خمسة فروع جديدة، خلال العام المقبل ليصل إجمالى العدد إلى 25.

و«الفرجانى» شركة مساهمة تأسست عام 1974، وهى المالكة للعلامة التجارية «سلسلة الفرجاني» ويتبعها بنهاية العام الجارى 19 فرعا فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال السيد الفرجانى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إنه تم افتتاح فرع جديد بالمهندسين وآخر بمنطقة الزهراء بعين شمس خلال هذا العام، وسيتم افتتاح فرع جديد قبل نهاية العام فى عين شمس أيضَا فى شارع أحمد إسماعيل.

وأضاف أن سلسلة الفرجانى تخطط لافتتاح 5 منافذ جديدة فى التجمع والرحاب ومدينتى خلال العام المقبل، فضلا عن موقعين آخرين تجرى دراستهما حاليًا، ولم يفصح عن حجم استثمارتهم.

وأكد حرص السلسة على تحقيق أكبر خفض للمستهلكين على أسعار السلع فى الأسواق، فى توقيت تشهد فيه أسعار السلع موجة من الارتفاعات.

وأشار إلى أن شركة الفرجانى، تمتلك مصنعًا لتعبئة المواد الغذائية الأساسية وآخر لتصنيع الأجبان، وينتجوا المواد الأساسية مثل السكر والأرز والبقوليات، فضلاً عن الحلويات، والأجبان.

وأوضح أن سعر بيع الأرز فى سلاسل محال الفرجانى يقارب 5 جنيهات للكيلو فى وقت تجاوز سعره 11 جنيها فى المتاجر، كما لا يصل سعر الألبان لديها لـ10 جنيهات فى وقت لا يقل سعره عن 14 جنيها خارج السلسلة، وكذلك السكر يصل إلى 10 جنيهات فى وقت قارب سعره خارج السلسلة 15 جنيهًا.

ويبلغ حجم زائرى الفروع بين 10 آلاف وحتى 150 ألف عميل يوميًا فى بعض الفروع.

وتُصنَّف «الفرجانى» فى المركز الخامس للسلاسل التجارية من حيث حجم المسحوبات من الشركات الغذائية والصناعية العاملة فى السوق المصرية، ويبلغ عدد العاملين بها نحو 1500، وتستهدف زيادتهم مع التوسعات الجديدة.

يُشار إلى أن حجم العمالة بقطاع التجارة الداخلية يمثل نحو %33 من إجمالى القوى العاملة فى مصر، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى.

ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو %14.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، بما يعادل 850 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات لإبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مارس الماضى.

وتمثل الاستثمارات فى قطاع تجارة التجزئة فى مصر نحو 500 مليار جنيه العام المالى الماضى، ويعد الأعلى نموا على مستوى الشرق الأوسط، وتصل مساحة تجارة التجزئة الرسمية فى مصرإلى 3 ملايين متر ممثلة فى مراكز تجارية وأسواق الجملة ومناطق لوجستية ومتاجر تجزئة ومخازن، ونحتاج إلى 30 مليون متر مربع فى هذا القطاع، ولكن يعوضه القطاع غير الرسمى، وفقًا لرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.