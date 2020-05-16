الفراولة والبصل الأخضر فى مقدمة صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال أبريل الماضى

أكد تقرير صادر من محافظة الإسماعيلية أن صادرات المحافظة الزراعية خلال أبريل الماضى سجلت عائدات بلغت 72.2 مليون دولار لكميات 335.1 ألف طن، من محاصيل معجون الطماطم والفراولة مجمدة والبصل الأخضر وخضروات مجمدة وفول سودانى وبرتقال ومندرين.

وأوضح أن إجمالى عائدات الصادرات خلال الثلث الأول من عام 2020، من المحاصيل الزراعية وتشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية حقق نحو 272.1 مليون دولار، لإجمالى كميات وسلت إلى مليون و918.6 ألف طن .

وتابع أن إجمالى الصادرات من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة من يناير حتي ابريل بلغ 2.4 مليون دولار لكميات قدرها 1262 طن، فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 193 مليون دولار لكميات بلغت قيمتها مليون و909.6 ألف طن وسجلت المحاصيل الحقلية عائدات بنحو 76.6 مليون دولار

ومن تلك الصادرات الزراعية خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين واليوسفى ومحصول الفول السودانى.

وفي السياق نفسه، أفاد تقرير صادر عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة بأن مصر احتلت المركز الأول عالمياً فى الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من الصادرات العالمية وبقيمة 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019.