الفراشة تقترض 15 مليون جنيه من QNB لتمويل توسعاتها

شريف عمر حصلت شركة الفراشة للطباعة والتغليف على قرض بقيمة 15 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB لتمويل رأس المال العامل. وتشير القوائم المالية للفراشة، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى أن "الفراشة" وظفت القرض لتمويل رأس…

شريف عمر





حصلت شركة الفراشة للطباعة والتغليف على قرض بقيمة 15 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB لتمويل رأس المال العامل.

وتشير القوائم المالية للفراشة، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى أن “الفراشة” وظفت القرض لتمويل رأس المال العامل فى ضوء توسعات تُجريها الشركة فى مصانعها التابعة، بجانب تطوير ماكينات الإنتاج.

وأوضحت القوائم المالية أن القرض الذى حصلت عليه “الفراشة” هو قرض متوسط الآجال لمدة 3 سنوات، وخلال النصف الأول من العام الحالى حققت “الفراشة” صافى ربح بلغ 23.6 مليون جنيه، مقابل 11 مليونًا فى الفترة المماثلة.

كانت “المال” قد نشرت مؤخرًا اعتزام الفراشة استئناف عملية طرح 35% من أسهمها فى البورصة، خلال الربع الأول من 2018، بعد أن تم تأجيل تلك الخطوة التى كان مقررًا تنفيذها مطلع العام الحالى، وفقًا ﻷحمد يونس، مدير علاقات المستثمرين بالشركة.

وأشار يونس إلى أن تأجيل الطرح اعتمد على التوقعات بتحسن نتائج أعمال الشركة، وهو ما يرفع تقييم السهم، والحصيلة المتوقعة من الطرح، التى من المرجح أن تصل لنحو مليار جنيه، موضحًا أن التحسن المتوقع فى نتائج الأعمال سيأتى مدعومًا بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 26 ألف طن سنويًّا، مقارنة بـ14 ألف طن فى السابق، فى ضوء إضافة خطي إنتاج جديدين، ليصبح إجمالى الخطوط العاملة 6 خطوط إنتاج.

كانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت، فى وقت سابق من العام الحالى، على طرح شركة الفراشة حصة 35% من أسهمها، كما اعتمدت القيمة العادلة للسهم بـ1.92 جنيه، علمًا بأن رأس المال يبلغ حاليًّا 90 مليون جنيه، موزعًا على 450 مليون سهم.

وأوضح يونس أن الشركة تتواصل حاليًّا مع عدد من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، لاختيار مدير للطرح، بعد إنهاء التعاقد مع بلتون.

تعمل شركة الفراشة بمجال الطباعة المرنة بالشرق الأوسط، ويبلغ عدد عملائها نحو 80 مؤسسة محلية وعالمية، وتتنوع منتجاتها بين عبوات منتجات العناية الشخصية، والمنتجات الغذائية، والمنظفات، والعصائر، ومن أبرز عملائها شركة بيبسى العالمية، والمراعى، وكادبورى.