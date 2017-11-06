الفراشة تستأنف خطة الطرح فى البورصة

منى عبدالبارىتعتزم شركة الفراشة للطباعة والتغليف، استئناف عملية طرح %35 من أسهمها فى البورصة المصرية، خلال الربع الأول من 2018، بعد أن تم تأجيل تلك الخطوة التى كان مقرر تنفيذها مطلع العام الجارى.وقال أحمد يونس، مدير علاقات المستثمرين بالشركة لـ«المال»، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى الت

منى عبدالبارى

تعتزم شركة الفراشة للطباعة والتغليف، استئناف عملية طرح %35 من أسهمها فى البورصة المصرية، خلال الربع الأول من 2018، بعد أن تم تأجيل تلك الخطوة التى كان مقرر تنفيذها مطلع العام الجارى.

وقال أحمد يونس، مدير علاقات المستثمرين بالشركة لـ«المال»، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة العام الماضى، خلفت حالة من الضبابية، دفعت الشركة لاتخاذ قرار إرجاء الخطوة، فضلا عن تطلعها لعوائد إضافية من عملية الطرح، عقب استقرار السوق.

وأضاف أن التأجيل اعتمد أيضا على التوقعات بتحسن نتائج أعمال الشركة، وهو ما يرفع تقييم السهم، والحصيلة المتوقعة من الطرح، التى من المرجح أن تصل لنحو مليار جنيه.

وأوضح أن التحسن المتوقع فى نتائج الأعمال سيأتى مدعوما بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 26 ألف طن سنويا، مقارنة بـ 14 ألف طن فى السابق، وذلك فى ضوء إضافة خطى إنتاج جديدين، ليصبح إجمالى الخطوط العاملة 6 خطوط إنتاج.

كانت هيئة الرقابة المالية، قد وافقت فى وقت سابق من العام الحالى، على طرح شركة الفراشة حصة %35 من أسهمها، كما اعتمدت القيمة العادلة للسهم بـ1.92 جنيه، ما يثمر عن قيمة إجمالية للشركة بـ864 مليون جنيه، علما بأن رأس المال يبلغ حاليا 90 مليون جنيه، موزعا على 450 مليون سهم.

وأوضح يونس أن الشركة تتواصل حاليا مع عدد من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، لاختيار مديرا للطرح.

والجدير بالذكر ان «الفراشة» كانت قد عينت شركة بلتون المالية القابضة مديرا للطرح قبل ان يتم ارجاء الامر باكمله.

وكشف يونس عن ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 35 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، مضيفا أن المستهدف مضاعفة حجم الأعمال، مرة ونصف، بنهاية 2017، لتصبح مليار جنيه مقارنة بـ 400 مليون جنيه فى العام الماضى.

وأضاف أن شركته تسعى أيضا لرفع حجم صادراتها إلى %15 من حجم إنتاجها حتى نهاية العام 2018، من خلال اختراق أسواق جديدة، من بينها روسيا والمغرب وجنوب إفريقيا، مقارنة بنحو %4 حاليا.

تعمل شركة الفراشة بمجال الطباعة المرنة بالشرق الأوسط، ويبلغ عدد عملائها نحو 80 مؤسسة محلية وعالمية، وتتنوع منتجاتها بين عبوات منتجات العناية الشخصية، والمنتجات الغذائية، والمنظفات، والعصائر، ومن أبرز عملائها شركة بيبسى العالمية، والمراعى، وكادبورى.