الفخراني يفوز بسباق بروموهات مسلسلات رمضان

· ماجدة خير الله: الفخراني الافضل حتى الان واغلبها يركز على البهجة

· طارق الشناوي: محمد رمضان حقق فارقا كبيرا عن الاخرين واكد شعبيته الكبيرة

· أحمد سعد الدين: الفخراني مميز ومصطفى شعبان استطاع تغيير جلده الفني

أحمد حمدي



طرح أغلب منتجي الأعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان بروموهات مسلسلاتهم عبر صفحاتهم الرسمية، وكذلك الصفحة الخاصة بكل مسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت بعض هذه البروموهات إشادة كبيرة من الجمهور، وبعضها لم يستطع جذب من المشاهدين، ومن هذه البروموهات: برومو مسلسل هاني سلامة “فوق السحاب”، وأحمد عز” أبوعمر المصري”، ويحيى الفخراني “بالحجم العائلي”، وعادل إمام “عوالم خفية”، ومصطفى شعبان “أيوب”، وياسر جلال “رحيم”، وعمرو يوسف “طايع” وغيرها.

ولكن ما رأي النقاد في هذه البروموهات؟ هل بالفعل جذبت المشاهدين قبل طرح المسلسلات؟ ومن تفوق من اللحظة الأولى وحقق أعلى نسب مشاهدة؟ وما هو البروموالذي يرى النقاد أنه الأكثر جذبا في موسم رمضان 2018.

في البداية أكدت الناقدة ماجدة خير الله أنه لا يمكن الحكم على أي عمل درامي أو سينمائي من خلال البرومو الخاص به، وإلا كان ذلك ظلما كبيرا لصناع العمل، لكن من اللحظة الأولى يبدو أن برومو مسلسل “بالحجم العائلي” للنجم يحى الفخراني هو الأفضل حتى الآن، لأنه لم يركز على أحداث العمل بقدر تركيزه الأكبر على الحالة الخاصة في المسلسل نفسه، وكان تترا مميزا.

وأضافت خير الله للمال أن دخلة برومو مسلسل “طايع” للنجم عمرو يوسف مختلفة، وفيها نوع من الإثارة والتشويق للناس تجعلهم ينتظرون المسلسل في رمضان، أما برومو مسلسل “رحيم” فهو مميزا أيضا وبذل فيه جهدا كبيرا، أما النجم عادل إمام، فالكثيرين ينتظرونه في رمضان بسبب تغير فريق العمل مع إمام هذا العام بعد سنوات لأول مرة.

وأكدت خير الله أن اللافت في بروموهات أغلب الأعمال الدرامية هذه السنة محاولة صناعها زرع نوع من البهجة في المشاهدين مثل برومو مسلسل “الوصية” للنجم أكرم حسني وأحمد أمين، أما برومو مسلسل “سك على إخواتك” للفنان علي ربيع فبرغم أنه عمل كوميدي إلا أنه جاء رديئا للغاية.

ومن جانبه، قال الناقد طارق الشناوي إن مقياس الأرقام ونسب المشاهدة واضحة بشكل كبير اليومين الماضيين بالنسبة لبرومو مسلسل النجم محمد رمضان، مؤكدا أن هناك فارق رقميا بدرجة كبيرة في نسب المشاهدة بينه وبين باقي البروموهات، وذلك يؤكد شعبية رمضان الكبيرة في الشارع المصري حتى لو لم يصب في بعض اختياراته الفنية الفترة الماضية.

وتابع أن أغلب باقي البروموهات التي تم طرحها لمسلسلات رمضان ليس فيها شيء لافت بصورة كبيرة باستثناء برومو النجم يحيى الفخراني الذي جاء مختلفا عن الآخرين، مؤكدا ضرورة الانتظار حتى تتم مشاهدة هذه المسلسلات في شهر رمضان حتى لا نظلم صناعها.

أما الناقد أحمد سعد الدين فيرى أن معظم بروموهات مسلسلات رمضان هذا العام جاءت أفكارها مستهلكة وتقليدية، وفيها حالة من التركيز على قيمة الانتقام بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن برومو مسلسل النجم مصطفى شعبان “أيوب” فقد جاء مختلفا عن بروموهات مسلسلاته السنين الماضية، ويظهر كيف استطاع شعبان تغيير جلده هذه المرة، أما برومو مسلسل “أبو عمر المصري” للنجم أحمد عز برغم أنه جيدا لكن يتضح منه أن القصة تقليدة أيضًا، أما برومو النجم يحى الفخراني فهو الأكثر تميزا، وفي رأي الكثيرين سيكون هو الحصان الرابح في رمضان هذا العام كعادته طيلة الأعوام الماضية.

وأشار إلى برومو النجم عمرو يوسف لمسلسل “طايع” لا يمكن الحكم من خلاله على العمل؛ لأنه لم يظهر أي معالم للمسلسل منه، مؤكدا أن المسلسل الجيد سيفرض نفسه بقوة بالتأكيد منذ البداية.