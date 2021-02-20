الفخراني ويسرا والسقا وكريم .. منافسة ساخنة بين أجيال مختلفة في رمضان

لأول مرة يشهد الموسم الدرامي في شهر رمضان الكريم هذا العام، منافسة ساخنة بين أجيال مختلفة من الفنانين الكبار والشباب حيث يتواجد لأول مرة في موسم درامي واحد أكثر من جيل، فالفخراني ويسرا من الجيل القديم الذي ينتمي لفترة السبعينات يواجهون أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومصطفى شعبان وأحمد عز وياسر جلال وهاني سلامة وهند صبري وياسمين عبد العزيز ومنى زكي ودنيا سمير غانم وغادة عبد الرازق ونور من جيل التسعينات من الفنانين والفنانات.

كما يواجه أيضا جيل الألفية المتمثل في عمرو يوسف وأمير كرارة ومحمد رمضان وأحمد مكي وزينة الجيل الذي ظهر فيما بعد مثل أحمد العوضي وأمينة خليل وريهام حجاج.

وليد يوسف : سيحدث تنوعا في المشاهدة وفئات عمرية عديدة ستقبل على المسلسلات

قال المؤلف وليد يوسف ان تواجد اجيال مختلفة في دراما رمضان بهذه الدرجة سياسهم في زيادة مشاهدة المسلسلات بكثافة لان كل فئة عمرية ستقبل على فنان مفضل بالنسبة لها من جيل معين من تلك الاجيال .

واشار الى ان عدد الاعمال الدرامية اصبح قليلا هذا العام مقارنة بالاعوام الماضية ، لذلك امكن جمع اكثر من نجم في مسلسل واحد ، حيث ان فكرة الانفاق المادي بدرجة معينة او الميزانية المرصودة للانتاج الفني اصبح ثابتا ويتم انفاقه على 30 مسلسل .

وتابع قائلا انه تم جمع كرارة مع السقا ومكي مع كريم عبد العزيز ومصطفى شعبان مع عمرو سعد وذلك لاول مرة معا في موسم درامي في رمضان.

ولفت الى انه سيحدث تنوعا في الفئات العمرية التي ستشاهد مسلسلات رمضان هذا العام بدرجة اكبر من الاعوام الماضية ، فمن يحب جيل الكبار سيقبل على مسلسلات الفخراني ويسرا ومن يفضل جيل الشباب بفترة التسعينات ولديه حنين له سيشاهد مسلسلات كريم عبد العزيز والسقا وعز ومنى زكي ، كذلك الاعمار القريبة نوعا ما او مواليد التسعينات ستفضل بدرجة معينة مسلسلات جيل الالفية مثل محمد امام وامينة خليل وعمرو يوسف ومحمد رمضان .

أحمد عبد الله محمود : شيئا مميزا للغاية لصناعة الدراما وذلك موجودا في مسلسل النمر

ويقول الفنان أحمد عبد الله محمود ان تواجد هذه الاجيال العديدة من الفنانين في شهر رمضان هذا العام بهذه الدرجة شيئا يحسب لسينرجي لاننا تعبنا خلال السنوات الماضية من ظاهرة البطل الاوحد .

واوضح اننا كنا نشاهد عبد الحليم واحمد رمزي وفاتن حمامة واحمد مظهر وعمر الشريف ونادية لطفي كلهم في فيلم واحد ، فهل ممثلي الجيل الحالي افضل من هؤلاء العمالقة بالطبع لا ، لكن كنا نحتاج لهذه التجميعة من الفنانين في اعمال درامية وسينمائية واحدة .

وتابع قائلا ان الامر وصل لمرحلة من الفقرالفني الشديد ، علاوة ان تواجد اجيال من فترات زمنية مختلفة منذ السبيعينات وحتى بعد الالفية في موسم درامي واحد شيئا لم يحدث منذ سنوات بهذا المستوى حقيقة وذلك شيئا مميزا جدا للصناعة .

واكد انه في مسلسل النمر الذي يشارك فيه في شهر رمضان ، معه من الممثلين محمد امام وبيومي وهما من اجيال مختلفة بالاضافة لنيرمين الفقي التي ظهرت في التسعنيات ومعها محمد رياض ايضا وهنا الزاهد ، مشيرا انه يتذكر نيرمين الفقي في مسلسلات الليل واخره ورد قلبي ومحمد رياض نستعيد معه ذكريات شهر رمضان في مسلسلات ناجحة كثيرة لن اعيش في جلباب ابي وغيرها فهو تاريخ فني طويل في الدراما المصرية .