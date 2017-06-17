الفخرانى يعود بليلة من ألف ليلة ثانى أيام العيد

سلوى عثمان أعلن إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، أن عرض " ليلة من ألف ليلة "، بطولة يحيي الفخرانى، من انتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، يعود من جديد لينير المسرح القومى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.وقال يوسف اسماعيل، مدير الفرقة إنه سعيد بعودة العرض للمسرح القو

سلوى عثمان



أعلن إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، أن عرض ” ليلة من ألف ليلة “، بطولة يحيي الفخرانى، من انتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، يعود من جديد لينير المسرح القومى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وقال يوسف اسماعيل، مدير الفرقة إنه سعيد بعودة العرض للمسرح القومى مرة أخرى، فالعرض يعتبر من أنجح عروض البيت خلال الأعوام السابقة على الاطلاق، حيث حقق العرض نجاحا جماهيريا ونقديا غير مسبوقين، فتخطت إيراداته المليون جنيه الثانية خلال فترة ليالى عرضه بالقاهرة، ووصلت إلى نصف مليون فى ليالى عرضه بالاسكندرية رافعة لافتة كامل العدد فى معظمها.

“ليلة من ألف ليلة” من تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسى، بطولة يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبه مجدي، سلمى غريب، وليد فواز، والمطرب محمد محسن ونجوم المسرح القومى، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، إخراج محسن حلمى.