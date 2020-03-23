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الفحص الأولي للمستشارة الألمانية ميركل يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا

وأكدت أنها ستخضع لفحص آخر لاحقًا
هيثم سمير 6:21 م, الأثنين, 23 مارس 20 6:21 م, الأثنين, 23 مارس 20

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أكدت قناة العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خضعت لفحص فيروس كورونا، أظهر الفحص الأول لها عدم إصابتها بالفيروس المستجد، وأكدت أنها ستخضع لفحص آخر لاحقًا.

كانت وكالة فرانس برس قد نقلت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت في عزل ذاتي منزلي، بعد مخالطة طبيب ثبَت إصابته بفيروس كورونا.

وكانت ميركل قد خاطبت الشعب الألماني، قبل ثلاثة أيام، وطلبت منه الالتزام بتعليمات السلطات وتجنب التجمعات والمكوث في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أمس الأحد، أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها على اثنين، ستُمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل”؛ في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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بقلم هيثم سمير

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