الفحص الأولي للمستشارة الألمانية ميركل يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا

أكدت قناة العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خضعت لفحص فيروس كورونا، أظهر الفحص الأول لها عدم إصابتها بالفيروس المستجد، وأكدت أنها ستخضع لفحص آخر لاحقًا. ألمانيا: أول فحص لميركل أثبت عدم إصابتها بـ #كورونا وستخضع لفحص آخر لاحقا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 23, 2020

كانت وكالة فرانس برس قد نقلت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت في عزل ذاتي منزلي، بعد مخالطة طبيب ثبَت إصابته بفيروس كورونا.

وكانت ميركل قد خاطبت الشعب الألماني، قبل ثلاثة أيام، وطلبت منه الالتزام بتعليمات السلطات وتجنب التجمعات والمكوث في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أمس الأحد، أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها على اثنين، ستُمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل”؛ في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

