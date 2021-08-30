اقتصاد وأسواق

الفترة من 1 إلي 3 نوفمبر المقبل.. «إنفورما إيجيبت» تقيم معرض «فايركس مصر»

للتعرف على مستجدات نظم السلامة والوقاية من الحرائق
محمد مجدي 2:39 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 2:39 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أعلنت شركة إنفورما إيجيبت عن إطلاق الدورة الثانية من معرض FIREX في مصر، بعد نجاح المعرض في دورته الأولى، والتي أقيمت عام 2019، وتقرر إقامة النسخة الثانية من المعرض في الفترة من 1-3 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن إقامة المعرض يأتي بعد نجاح كبير لأربعين عامًا متتالية في بريطانيا، من معرض FIREX UK الذي يعمل تحت إدارة وتنظيم معرض IFSEC العالمي لأنظمة الأمن والسلامة؛ ليكون المعرض الأهم في قطاع تقنيات مكافحة الحرائق، والحد والوقاية منها.

ويعتبر FIREX مصر هو المعرض المصري الوحيد للسلامة من الحرائق والوقاية منها والكشف عنها وحمايتها، والذي من خلاله يتم عرض جميع المنتجات والخدمات الخاصة بقطاعات السلامة والحماية والكشف عن الحرائق، بما فيها قطاعات الحماية من الحرائق السلبية، وأنظمة الرش والقمع، وإضاءة الطوارئ.

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ويضم المعرض أكثر من 50 عارضا من جميع انحاء العالم، وسيقوم باستقبال أكثر من 1500 زائر، باعتباره مركزا إقليميا للمهنيين العاملين في مجال السلامة من الحرائق في فرصة جيدة للتعرف على اخر ما توصلت اليه تلك الصناعة والنظم التكنولوجية التي تقوم عليها إجراءات السلامة والوقاية من جميع أنحاء العالم.

ويضم المعرض الذي يجمع العديد من الشركات الأجنبية والمحلية العديد من الفئات الخاصة بتلك الصناعة وهي، معدات الحماية الشخصية، إدارة الطوارئ والإنقاذ، مركبات الإطفاء والمعدات التكميلية، السلامة الصناعية، معدات مكافحة الحرائق، الحماية النشطة من الحرائق، والحماية السلبية من الحريق.

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وقال القائمون علي المعرض أن أهمية المعرض تأتي تماشيا مع اهتمامات الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية، والتواصل بشكل فاعل مع السوق المصرية، بشأن التطور في تقنيات أنظمة إنذار الحرائق ومكافحتها بشكل أوتوماتيكي، بل ومنعها من الحدوث في الأساس، خاصة وان المعرض سيوفر مجموعة من النقاشات للتوعية والوقاية من الحريق ، وكيفية تقليل حدوثها، واتخاذ الخطوات الصحيحة عند بدئها لتفادي وتقليل الضرر الناجم بقدر الإمكان، كما سيتمكن الزائر من الاطلاع على كافة المعدات والأنظمة الجديدة المتوفرة في الأسواق العالمية، وكيفية استخدامها بالسوق المصرية.

وأضافوا لدينا توقعات في إنفورما إيجيبت لنجاح المعرض الأهم والأكبر في أوروبا في قطاع مقاومة الحرائق والوقاية منها.. ونراهن على وعي رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وأفريقيا بأهمية مجال المعرض، لما يمثله من أهمية بالغة على حياة الجميع وكذلك حماية وسلامة كافة المنشأت والأنشطة بجميع أنواعها، خاصة وان المعرض بوابة رئيسية للتوعية بمخاطر الحرائق، كما انه حلقة الوصل بين المُستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال ، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وصيانة البنية التحتية للبلاد على أعلى مستوى وجودة، وجعلها أكثر “أمانًا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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