«الفتح جروب» توقع بروتوكول تعاون مع «ECG» للإشراف على تنفيذ مشروعاتها بالعاصمة الجديدة

وقّعت شركة «الفتح جروب» للتطوير العقارى وإدارة المشروعات بروتوكول تعاون مع شركة «ECG» جماعة المهندسين الاستشاريين؛ للإشراف على أعمال التنفيذ بمشروعها الجديد «AMAZ BUSINESS COMPLEX» المُقام على مساحة 5831 مترًا، بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال صلاح الدين الهلالى، رئيس مجلس إدارة «الفتح جروب» للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن التعاون مع «ECG» يأتى حرصًا من شركته على إخراج منتج عقارى يراعى فيه كل سبل النجاح والتميز والإتقان، حيث تعتبر شركة «ECG» جماعة المهندسين الاستشاريين من كبرى شركات الاستشارات الهندسية على مستوى العالم، ومن المرتقب قيامها بالإشراف على تنفيذ المشروعات التى تملكها الشركة؛ وعلى رأسها مشروع «AMAZ BUSINESS COMPLEX» مطلع العام الجديد 2022.

وأكد الهلالى حرصه الشديد على المشاركة فى مسيرة التنمية والنهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطته الإستراتيجية التى تهدف إلى التوسع الجغرافى من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لتنوع محفظة مشروعاتها؛ لتتناسب مع متغيرات السوق العقارية، خلال الفترة المقبلة، مع تنوع المنتج العقارى (السكنى والإدارى والتجارى والطبى والفندقي) بالعاصمة الإدارية، وكذلك العلمين الجديدة.

وأوضح أن النجاح الذى حققته الشركة فى مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية «AMAZ BUSINESS COMPLEX» يعد بمثابة الانطلاقة الواعدة لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأكد أن «الفتح جروب» للتطوير العقارى كانت على رأس الشركات العقارية التى سارعت بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت العمل ضمن مجموعة عمل مشتركة أسّست من خلالها إحدى كبرى شركات التنطوير العقارى مطلع 2017، وقررت السير وفق خطة الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومدن الجيل الرابع.

كما قررت التوسع فى العاصمة الإدارية؛ لاقتناعها بأن سوق العاصمة «ناشئة وواعدة»، وتتضمن العديد من الفرص التى يمكن استغلالها، مؤكدًا أن شركته استفادت كثيرًا من نجاحها فى تحقيق أعلى معدلات البيع خلال طرح مشروعها «AMAZ BUSINESS COMPLEX» منتصف العام الحالى.

وعن أسباب اختيار «ECG» جماعة المهندسين الاستشاريين أكد الهلالى أن التعاقد مع «ECG» يأتى ضمن خطة الشركة لتقديم أقوى منتج عقارى فى السوق يلبى احتياجات عملائها؛ لما تتمتع به الشركة من التزامها بمعايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية فى التنفيذ الذى يتطلب الاعتماد على كيان قوى يتسم بالخبرة العالية فى مجال الإشراف على التنفيذ الهندسى.

ولفت إلى أن خطة شركته المستقبلية تعتمد على دراسات اعدّتها لتحقيق معدلات تنفيذ متقدمة فى مشروعاتها القائمة لتقدم منتجًا عقاريًّا قويًّا يتوافق مع ما قدمته الشركة خلال ثلاثين عامًا من الإنجازات، والتى اكتسبت من خلاله ثقة أكثر من 5 آلاف عميل على مدار سنوات عمل الشركة بمجال التطوير العقارى.

وشدد على أن الفترة الماضية شهدت دخول العديد من المطورين حديثى العهد بالتطوير العقارى لا تلتفت إلى الخطط المستقبلية لتشييد وتنفيذ مثل هذا النوع من المشروعات، والذى يحتاج إلى قدرات وخبرات قوية، خاصة فى ظل التشديدات الهندسية من قِبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى الوقت الذى تحتاج فيه السوق لـ«المطور القوي» الذى يمتلك القدرة الفنية والهندسية الهائلة التى تساعده على تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن هناك تنسيقًا تامًّا بين شركته و«ECG»، وأن هناك فريق عمل دائم الاتصال والتنسيق من أجل وضع اللمسات الأخيرة لخطة تنفيذ المشروع المرتقب البدء فيه مطلع العام المقبل 2022.

وأكد أن شركته حريصة على الالتزام بالجداول الزمنية التى اعتمدتها للانتهاء من أعمال التنفيذ قبل الميعاد المحدد للتسلم.

من جانبه قال المهندس محب مرقص، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع وحدة الأعمال المعمارية لشركة «ECG» جماعة المهندسين الاستشاريين، إن الأخيرة تعد من كبرى شركات الاستشارات الهندسية بالشرق الأوسط وأفريقيا، فقد احتلت مرتبة متميزة ضمن الفئات الواقعة تحت قائمة أفضل 225 شركة تصميم هندسى دولية نشرتها مجلة ENR Record News-Engineering، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بقيمة تشييد إجمالية تجاوزت 200 مليار دولار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا فى جميع المجالات الهندسية الرئيسية.

كما أفاد بأن «ECG» جماعة المهندسين الاستشاريين خبرة ممتدة لأكثر من 50 عامًا منذ تأسيسها عام 1969، نفذت الشركة فيها أكثر من 2500 مشروع فى 39 دولة على مستوى العالم فى (أفريقيا، آسيا، أمريكا، أوروبا).