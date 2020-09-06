«الفا ماركت» تفتتح فرعاً جديداً بالتجمع الخامس باستثمارات 25 مليون جنيه

تستعد سلسلة «ألفا ماركت» الشهيرة للتجارة والتسويق لافتتاح فرع جديد لها بمنطقة التجمع الخامس ينضم إلى باقة فروعها باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

كشف الدكتور صلاح فاروق، الرئيس التنفيذى لـ«ألفا ماركت» أن شركته انتهت من تجهيزات الفرع داخل مول «cmc» بشارع التسعين على أن يتم افتتاحة بشكل رسمى خلال شهر سبتمبر الجارى.

واشار «فاروق» إلى أن الفرع الجديد يمثل أولى افتتاحات الشركة خلال العام الحالى على مساحة 1250 متراً باستثمارات تقديرية 25 مليون جنيه تتضمن كل ما يتعلق بالانشاءات والتجهيزات.

وأوضح الرئيس التنفيذى لـ«ألفا ماركت» أن حجم المبيعات المستهدفة من الفرع الجديد تتراوح ما بين 130 و150 مليون جنيه سنوياً.

وأشار إلى ان عدد الفروع الحالية يبلغ 8 فروع بعد افتتاح الفرع الجديد، موضحاً أن الشركة تسابق الزمن لافتتاح فرع آخر قبل نهاية العام الحالى فى القاهرة.

وأكد انه مع افتتاح الفرع الجديد سيتم الافصاح عن خطة تسويق شاملة للعلامة التجارية تتضمن اعادة تطوير خبرة التسوق للعميل داخل الفروع وتحديثها من ناحية التصميمات والشكل الداخلى للفروع.

يشار إلى أن السلسلة حققت مبيعات بقيمة 330 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020 مقابل مبيعات قدرها 226 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2019.

وبدأت السلسلة فى اعادة هيكلة قوية للادارة التنفيذية منذ شهر أكتوبر الماضى تم خلاها تعيين رؤساء جدد للقطاعات ومديرين للأسواق والفروع مع تعيين فريق جديد فى بعض الوظائف الادارية.

يذكر أن 3 مستثمرين استحوذوا على سلسلة ألفا ماركت خلال أكتوبر 2019 وهم الدكتور ممدوح الأمين الذى يتولى حالياُ منصب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل من الدكتور محمد حسين والدكتور مصطفى الشريف بحصص متساوية تقريباً بين الثلاثة أطراف.

وتعمل «الفا ماركت» فى مصر منذ عام 1983 كواحدة من أول وأشهر مراكز تجارة التجزئة بالمفهوم الحديث فى مصر والمنطقة، ويعد الاستحواذ الأخير بدخول الثلاث مستثمرين بمثابة اعادة الفا ماركت إلى خريطة تجارة التجزئة فى مصر.

وتمتلك «ألفا ماركت» العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل أقسام السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات ومستلزمات التنظيف، وألعاب الأطفال، كما توجد أقسام خاصة للأجهزة المنزلية، وتتوزع فروعها السبع فى الزمالك، والحجاز بمدينة هيليوبوليس، وروكسى، والمعادى، والدقى، والمهندسين، والشيخ زايد.

وتشهد السلاسل التجارية والتجزئة بالسوق المحلية نموًا واضحًا، ومؤخراً تمت صفقة استحواذ على حصة حاكمة من «سبينس مصر» لصالح قطاع الاستثمار بشركة إنفيستك لإدارة الأصول، كما أعلنت سلاسل كازيون مصر عن نيتها للتوسع بافتتاح عدد من الفروع الجديدة، وبالمثل تسعى مجموعة بيم، وكذلك سلاسل كارفور، وهايبر وان إلى زيادة عدد الفروع.