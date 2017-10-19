الفاو: 500 ألف مهاجر دخل مصر خلال عام ونصف

الصاوى أحمدأكد حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة-الفاو - أن مصر تعد من أكبر الدول استقبالا للمهاجرين في العالم، إذ وصل لها حوالى 500 ألف مهاجر خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الحالى فقط.وأكد جادين خلال كلمته فى احتفالية يوم الأغذية العالمي في كلية الزراعة جامعة القاهرة أنه فى السنوات الع

الصاوى أحمد

أكد حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة-الفاو – أن مصر تعد من أكبر الدول استقبالا للمهاجرين في العالم، إذ وصل لها حوالى 500 ألف مهاجر خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الحالى فقط.

وأكد جادين خلال كلمته فى احتفالية يوم الأغذية العالمي في كلية الزراعة جامعة القاهرة أنه فى السنوات العشر الماضية ازداد عدد النزاعات العنيفة فى العالم بشكل كبير وأصحاب المجتمعات الريفية بشكل حاد ولها تأثير سلبى على إنتاج الأغذية وتوافرها.

وأوضح جادين أنه وفقا لتقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017 الصادر عن المنظمة فقد ارتفع عدد الجوعى في العالم إلي 815 مليون بسبب نشوب النزاعات في العديد من المناطق التي كثيرا ما تفاقمت بسبب الجفاف أو الفيضانات.

وأكد” جادين” أنه بمعالجة هذه الأسباب الجذرية للهجرة مثل الجوع والفقر وتغير المناخ فإننا نقترب من الهدف العالمي للقضاء على الجوع.

وأوضح أننا هنا اليوم لنؤكد من جديد موقفنا الحازم المؤيد لفكرة إتاحة الهجرة فرصة قوية للتنمية.