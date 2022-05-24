«الفاو»: نستهدف تعزيز وصول الحاصلات المصرية للأسواق العالمية بعد مشاكل متبقيات المبيدات

قال طونى العتل، مسؤل التنسيق والبرامج بمنظمة الفاو فى مصر، إن البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO، يستهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية بعد المشاكل المتكررة التى تعرضت لها الصادرات المصرية بسبب متبقيات المبيدات.

وافتتح عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO والاتحاد الاوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية وذلك لمحصولى العنب والموالح.

وأوضح العتل، أن البرنامج التدريبي يستهدف فى هذه المرحلة 5 محاصيل زراعية تضم الفراولة والطماطم والبرتقال والعنب والنباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أنه يعمل على قدرات المزارعين والمصدرين.

وقال دمرداش فى تصريحات سابقة اليوم، إن البرنامج يستهدف تعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الإتحاد الأوروبى، والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض، طرق إدارة المبيدات في المزرعة.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن البرنامج التدريبى سيعمل على نقل أفضل الممارسات الدولية في إدارة التلوث المايكروبيولوجي، وكذلك لمبادىء الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية.