الفاو: معدلات فقد وهدر الغذاء في مصر مرتفعة

الصاوي أحمد

قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، اليوم الثلاثاء، إن معدلات فقد وهدر الغذاء فى مصر مرتفعة،

جاء ذلك خلال برنامج تدريب فى مصر بالتعاون بين الفاو مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برنامجاً تدريبياً لـ800 مزارع وعامل زراعى فى منظقة النوبارية من أجل تحسين الممارسات الزراعية للحفاظ على الجودة ومنع الفقد والهدر على طول سلاسل القيمة الغذائية

وهذا البرنامج ضمن مشروع “تقليل الفاقد والهدر فى الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائى فى مصر وتونس” الذى تنفذه الفاو بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، بعد تقرير رسمية تؤكد ارتفاع الفاقد من العنب إلى 45%، وأكثر من 50% من إنتاج الطماطم.



وقال حسين جادين ممثل الفاو فى مصر: “إن معدلات فقد وهدر الغذاء فى مصر مرتفعة، خاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف، ما يكون له آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة”.

وأضاف “المشروع يهدف إلى زيادة القدرات التقنية والإدارية للجهات الفاعلة المعنية فى سلسلة القيمة الغذائية بدءاً من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعمال الزراعيين مروراً بالتجار والمصنعين دون إغفال المنظمات النسائية، من أجل تحسين التنسيق والحفاظ على الجودة والحد من الفقد في أنشطة سلسلة القيمة الغذائية”.



وقالت جينيفر سمولاك مسئول التغذية والأنظمة الغذائية فى منظمة الفاو: “تقدر البيانات الأساسية لهذا المشروع نسبة الفقد الكمية فى محصول العنب فى مصر بأكثر من 45% وتزيد النسبة لأكثر من 50% لمحصول الطماطم، وذلك فى مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة فى سلسلة القيمة وحدها، إلى جانب خسارة كبيرة على مستوى جودة المنتج، ما يقلل من القيمة الاقتصادية والغذائية للمنتجات الغذائية”.



وأضافت “وتعد تنمية القدرات من أهم الحلول للحد من فقدان الغذاء، وقد سرنا العمل مع جامعة الإسكندرية على هذا النشاط لتوفير المعلومات والتدريب العملى ورفع مستوى الوعى بشأن فقدان الأغذية بين صغار المزارعين لمحصولى الطماطم والعنب فى النوبارية، وستركز الخطوات المقبلة فى المشروع على مراحل ما بعد الحصاد، ومراحل التجهيز والتسويق ضمن سلاسل القيمة الغذائية، مع الاستمرار فى بناء القدرات على أفضل الممارسات للحد من فقدان الأغذية”.



ويعتمد مشروع “تقليل الفاقد والهدر فى الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائى فى مصر وتونس” على نهج سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات الزراعية الغذائية، عبر سلاسل القيمة الغذائية المطورة.



وفى مصر يعمل المشروع على سلاسل القيمة الغذائية لمحصولى الطماطم والعنب فى النوبارية، ومحصول الطماطم فى الشرقية، حيث يقوم بتوفير حزمة من الدعم التقنى والتسويقى لجمعيات المزارعين والجهات الفاعلة فى سلسلة القيمة الغذائية، وسوف تقوم الجهات المستفيدة من المشروع بعمل نموذج لمركز تجهيز للمواد الغذائية وتقديم خدمات للمزراعين، وذلك بمشاركة الشباب والنساء، حيث سيقوم أيضاً بتوفير المعلومات وتقديم الدورات التدريبية إلى جانب قيامه بالعمل على تعزيز الروابط بين صغار المزارعين وصغار المنتجين والتجار والأسواق.



ووفقا لبيان رسمى أصدرته المنظمة، استهدف تدريب 800 مزارع بالنوبارية الذى تم تنظيمه فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2017، بناء قدرات المتدربين فى مرحلة ما بعد الحصاد لمحصولى الطماطم والعنب للحد من فقدان وهدر الغذاء، موضحا أنه تم تدريب 350 من مزراعى الطماطم فى منطقة بنجر السكر بالنوبارية، و350 من مزارعى العنب فى منطقة طيبة، كما تم تدريب مجموعة مكونة من 100 عامل بشكل عملى وذلك تزامنا مع موسم الحصاد لكل المحصولين.



وشارك فى تنفيذ التدريب خبراء متخصصون من جامعة الإسكندرية بناءً على تطبيقات نظرية وعملية، مع تناول موضوعات تعالج العوامل التى تؤدى إلى فقدان المحصول فى مراحل ما بعد الحصاد والحصاد والفرز والتصنيف والتغليف والتخزين وسلامة الأغذية ومراقبة الجودة وممارسات التسويق وتقنيات الحصاد المناسبة والمعايير ومراقبة الجودة من أجل تحسين التسويق وأنشطة مناولة ما بعد الحصاد والأخطاء الشائعة التى تؤدى إلى فقد الغذاء مع تقديم الحلول الممكنة