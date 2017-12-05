الفاو: مصر ستستمر في استيراد الأغذية

انخفاض العجز في الأغذية الزراعية الي 7.7 مليار جنيه تغطية محمد مجدي و الصاوي احمد قال عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الفاو، إن انخفاض العجز في الأغذية الزراعية في مصر إلي 7.7 مليار دولار في 2016 في الأغلب بسبب انخفاض الأسعار العالمية،

انخفاض العجز في الأغذية الزراعية الي 7.7 مليار جنيه





تغطية محمد مجدي و الصاوي احمد

قال عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الفاو، إن انخفاض العجز في الأغذية الزراعية في مصر إلي 7.7 مليار دولار في 2016 في الأغلب بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إلا أنه لا يزال مرتفعا كما هى الحال في مناطق أخري في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي بمصر، أنه من المتوقع أن يتخطى الطلب على الحبوب نمو الإنتاج المحلي، ولذلك فإن مصر سوف تستمر في استيراد الأغذية.

وأكد ولد أحمد أهمية خلق فرص عمل في القطاعات الزراعية وكذلك كيفية الاستثمار في قطاعات الحبوب ولحوم الدواجن والسكر والمحاصيل البستانية.

وأوضح أن تلك القطاعات تمثل حوالي 60% من الناتج الزراعي في مصر، كما أن قطاع المحاصيل البستانية كان لها دور في زيادة الصادرات المصرية على مدار 10 سنوات ماضية من خلال صادرات بقيمة 2 مليار دولار، بما يعادل 40% من إجمالي صادرات مصر من الأغذية الزراعية في 2016.

ويشارك في المؤتمر كل من عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.