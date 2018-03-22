الفاو: مصر تواجه تحديًا كبيرًا نتيجة زيادة الطلب على المياه

سمر السيد قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر "الفاو"، إن مصر تواجه تحديًا كبيرًا نتيجة زيادة الطلب على الموارد المائية، بسبب الزيادة السكانية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان فى عام 2030 إلى 119 مليون…

سمر السيد

قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر “الفاو”، إن مصر تواجه تحديًا كبيرًا نتيجة زيادة الطلب على الموارد المائية، بسبب الزيادة السكانية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان فى عام 2030 إلى 119 مليون نسمة، و151 مليون فى 2050.

وقال جادين، فى فعاليات ورشة العمل التأسيسية لمشروع “دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً”، التى نظمتها المنظمة، اليوم الخميس، إن هناك اعتماد على واردات المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وحبوب الفول، وإن التوسع الأفقي فى الأراضى الصحراوية الجديدة يعتبر هدفًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية كوسيلة لمواجهة تحدى المياه.

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم المنظمة بتجريب نظام لإدارة البيانات والمعلومات يستند إلى بيانات الرصد والاستشعار عن بعد، بهدف تقديم الدعم لوزارة الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى فى رصد استهلاك المياه وإنتاجيتها فى المناطق المستصلحة حديثاً.

ولفت إلى أن المشروع سيقوم بإعداد واختبار نظام آلى لرصد استهلام المياه الجوفية وحساب المياه المضافة فى مناطق تجريبية مختارة من مشروعات استصلاح الأراضى وتقديم المشورة إلى الجهات المسئولة، ومن المقرر أن يقوم بتطوير نظام للمعلومات الجغرافية بالاستناد إلى أداة لرصد تطوير الأراضى لاستخدامها من قبل وزارة الزراعة.