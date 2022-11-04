الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمي يهبط في أكتوبر رغم غلاء الحبوب

سجل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة هبوطا قليلا في أكتوبر المنصرم، في سابع انخفاض شهري على التوالي، وبتراجع بلغت نسبته 14.9 %، عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في مارس الماضي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الفاو يوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر .

وكان رقم سبتمبر في السابق 136.3 نقطة.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس، لكنه ظل أعلى بنسبة 2% عن مستواه قبل عام.

وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2% بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضا للإمدادات من الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الأرز العالمية 1%.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6% في أكتوبر تشرين الأول وتراجع بما يقرب من 20% عن مستواه قبل عام.

وهبطت أسعار منتجات الألبان 1.7% واللحوم 1.4 % والسكر 0.6%.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن من 2.768 مليار في السابق.

وهذا يقل بنسبة 1.8 % عن تقديرات الإنتاج في 2021.