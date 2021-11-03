«الفاو» تكرم مدير الحجر الزراعي احتفالا بيوم الأغذية العالمي

كرّمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ووزارة الزراعة، الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وذلك على هامش الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي نظّمته وزارة الزراعة، بالتعاون مع الفاو ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لمنظمة الفاو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر.

ووفقًا لحيثيات التكريم، فإن « العطار» أسهم في تفعيل دور الحجر الزراعي المصري في التصدي للأمراض التي تواجه الثروة الزراعية المصرية من خلال رقابته على الواردات الزراعية والغذائية من الخارج، فضلًا عن دوره في التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بتكويد المزارع التصديرية، مما أسهم في رفع جودة المنتجات الزراعية على المستويين المحلي والدولي.

كما أسهم «العطار»، في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات، مما انعكس على تحقيق مكاسب اقتصادية للدولة المصرية رغم جائحة كورونا، كما لعب دورًا كبيرًا في حل مشاكل الصادرات الزراعية المصرية في العديد من الأسواق العربية والدولية.

وأقيم الاحتفال، تحت رعاية وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، والسيد برافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر.

كما شارك في الاحتفال عدد كبير من قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والفاو، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

