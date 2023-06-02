الفاو تعلن هبوط أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها منذ عامين خلال مايو

لامس مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية أدنى مستوياته في عامين في مايو الماضي، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 % من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.