الفاو تزور بني سويف وتلتقي المزارعين

الصاوي أحمداطلعت دارين الخطيب، السفير الخاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشؤون القضاء على الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أمس برفقة وفد من الفاو على النتائج التي حققها مشروع ينفذ في محافظة بني سويف ويركز على تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.وقد زارت دارين الخطيب وا

الصاوي أحمد

اطلعت دارين الخطيب، السفير الخاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشؤون القضاء على الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أمس برفقة وفد من الفاو على النتائج التي حققها مشروع ينفذ في محافظة بني سويف ويركز على تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.

وقد زارت دارين الخطيب والسيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمة، مشروع “تحسين الأمن الغذائي والتغذوي الأسري في مصر من خلال استهداف النساء والشباب” في منطقة بني سويف حيث اطلعوا على نتائج تنفيذ المشروع والآثار الإيجابية التي حققها.

ويركز المشروع الذي تم أطلاقه في ديسمبر 2012 في محافظات صعيد مصر وهي أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والفيوم، وسوهاج، على التغذية ونشر الوعي الصحي وإنتاج الأغذية المنزلية والأنشطة المدرة للدخل وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي للأسر المصرية.

وتعليقاً على زيارتها قالت الخطيب، “الجوع والتغذية عقبتان رئيسيتان أمام التنمية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتتطلب منا الاهتمام والعمل الجاد. يعد هذا المشروع مثالاً على العمل الناجح الذي تقوم به منظمة الفاو، وأتطلع قدماً للعمل على مشاريع مثمرة كهذا المشروع من أجل عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية.”

وأشاد السيد ولد أحمد بالمشروع قائلاً، “نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققها هذا المشروع حيث شاهدنا أثره على أكثر من 2,700 امرأة وشاب ،ومع وجود سفيرة النوايا الحسنة الجديدة لدى المنظمة، نمتلك الآن فرصة نشر المزيد من الوعي حول هذا النجاح الذي حققناه