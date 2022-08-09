«الفاو» تدعم مزارعى الوادى الجديد بقيمة 22 مليون جنيه

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» مشروعا جديدا لدعم النظم البيئية فى واحة الخارجة بالوادى الجديد باستثمارات 22 مليون جنيه عن طريق دعم المزارعين وتدريبهم على الاستدامة من خلال بعض المحاصيل التى تتحمل درجات الحرارة فى الصيف مثل «البونيكام» بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتقوم المنظمة بتوفير الدعم المادى والمعنوى للمزارعين سواء من خلال القروض أو الدورات والبرامج.

وأكدت مصادر فى وزارة الزراعة أن المشروع يتضمن تدريب المزارعين على تبنى زراعة محصول “البانيكام Panicum” وهو محصول مستديم يمكث فى الأرض لأكثر من سبع سنوات ويستخدم كعلف أخضر للمواشى ويتميز بقدرته على تحمل الملوحة والجفاف ويتم حصاده كل 22 يوما ويصل طوله لأكثر من مترين.وأضافت أن هذا المشروع يتضمن تدريب المزارعين على إكثار هذا المحصول بالشتل نظرا لارتفاع أسعار البذور إذ يصل سعر الكيلو منها إلى 600 جنيه ونجحت تجارب إكثاره بطريقة الشتل.

وكشفت المصادر أن نجاح تجارب «البانيكام» فى الوادى الجديد بالتعاون بين وزارة الزراعة و«الفاو» يمكن أن تستوعب آلاف الشباب وتوفير فرص استثمارية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتصنيع الزراعى.

يذكر أن هذا المشروع تقيمه «الفاو» فى الوادى الجديد بإشراف الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين الحاج المدير القطرى للمنظمة، كما تبلغ مساحةً الأراضى الزراعية بها نحو 600 ألف فدان تعتمد على المياه الجوفية والتى تبعد عن سطح الأرض بنحو 600 متر.

من جانبه، أكد محمد محمود مستثمر زراعى من الوادى الجديد أن ما يقرب من 300 ألف فدان من مساحة الزراعة فى المحافظة تترك بدون زراعة فى فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه ويتم زراعة النصف الآخر ببعض الحدائق أو المحاصيل التى تتحمل درجات الحرارة.

وأضاف أن المحصول الرئيسى فى محافظة الوادى الجديد هو التمور ويصل عدد أشجار النخيل بها إلى نحو 3.5 مليون تضم أجود الأنواع، كما تزرع القمح والفول البلدى فى فصل الشتاء وبعض محاصيل الخضر مثل الطماطم حيث كان المحصول الإستراتيجى للوادى الجديد.