الفاو: الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية ضرورة قصوى

سمر السيد قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر "الفاو"، إن الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية وأنظمتها الأخرى فى مناطق مختلفة لرى الأراضى المستصلحة حديثاً "ضرورة قصوى"، خاصة وأن المياه الجوفية تعتبر غير متجددة ومحدودة، وهناك…

سمر السيد

قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر “الفاو”، إن الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية وأنظمتها الأخرى فى مناطق مختلفة لرى الأراضى المستصلحة حديثاً “ضرورة قصوى”، خاصة وأن المياه الجوفية تعتبر غير متجددة ومحدودة، وهناك حاجة لرصد استهلاكها وإمداداتها وتحسين نظام الزراعة وإنتاجية المياه لاتخاذ القرارات الخاصة بنظم الزراعة المستهدف إتباعها.

وشدد جادين، فى فعاليات ورشة العمل التأسيسية لمشروع “دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً”، التى نظمتها المنظمة، اليوم الخميس، على الحاجة لرصد استهلاك المياه وإمدادتها لضمان الحساب السليم لذلك مع تقديم معلومات لتحسين نظم الزراعة، وتعظيم إنتاجيتها من أجل إتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بتحسينات النظام الزراعية.

وأضاف أن رؤية منظمة الأغذية والزراعة لنظم التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة تتطلب التكامل بين هذا القطاع وبين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وترتكز هذه الرؤية على الطرق الكفيلة بالانتقال إلى الممارسات المستدامة وأنشطتها على زيادة كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخاطر الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على تحديد دور خدمات النظام الأيكولوجية وتيسير الحصول على المعلومات والتكنولوجيا اللازمة.

وأكد أن المنظمة تتوقع من المشروع إنشاء نظام لمراقبة استهلاك المياه على مستوى الحقل والآبار الجوفية، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل مع الحكومة على إجراء المراجعة الفنية لتقديم المشورة فى مشروع آخر وهو “تطوير الرى على المستوى الحقلى” الذى خصصت له ميزانية 172 مليون دولار لتحسين كفاءة استخدام مياه الرى الحقلى من 50% إلى 80% تقريباً، وهو مشروع مكمل للمشروع الذى يتم اطلاقه اليوم.