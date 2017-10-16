الفاو: ارتفاع عدد الجوعي إلي 815 مليون حول العالم

الصاوي أحمدأكد حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة-الفاو-في مصر أنه وفقا لتقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017 الصادر عن المنظمة فقد ارتفع عدد الجوعي في العالم إلي 815 مليون بسبب نشوب النزاعات في العديد من المناطق التي كثيرا ما تفاقمت بسبب الجفاف أو الفيضانات وفي السنوات العشر الماضية ازداد ع



الصاوي أحمد

أكد حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة-الفاو-في مصر أنه وفقا لتقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017 الصادر عن المنظمة فقد ارتفع عدد الجوعي في العالم إلي 815 مليون بسبب نشوب النزاعات في العديد من المناطق التي كثيرا ما تفاقمت بسبب الجفاف أو الفيضانات وفي السنوات العشر الماضية ازداد عدد النزاعات العنيفة في العالم بشكل كبير وأصحاب المجتمعات الريفية بشكل حاد ولها تأثير سلبي على إنتاج الأغذية وتوافرها.

وأكد جادين خلال كلمته في احتفالية يوم الاغذية العالمي اليوم في مبنى العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة أنه بمعالجة هذة الاسباب الجذرية للهجرة مثل الجوع والفقر وتغير المناخ فإننا نقترب من الهدف العالمي للقضاء على الجوع.

وأوضح جادين أننا هنا اليوم لنؤكد من جديد موقفنا الحازم المؤيد لفكرة إتاحة الهجرة فرصة قوية للتنمية.