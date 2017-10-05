الفاو: أسعار الغذاء بالأسواق العالمية قفزت 4.3%

خالد بدر الدينأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو FAW)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قفزت خلال شهر سبتمبر الماضى بأكثر من 4.3 %، مقارنة مع سبتمبر من العام الماضى.وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار الغذاء العالمي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.8 % في سبتمبر الماضى،

خالد بدر الدين

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو FAW)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قفزت خلال شهر سبتمبر الماضى بأكثر من 4.3 %، مقارنة مع سبتمبر من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار الغذاء العالمي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.8 % في سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، بسبب زيادة التقييمات في قطاعي الزيوت النباتية والألبان.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر متوسطاً بلغ 178.4 نقطة، في سبتمبر الماضى.

ورفعت منظمة فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى 2.612 مليار طن، بما يزيد قليلا عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في موسم 2016- 2017.