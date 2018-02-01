الفاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط 3% فى يناير

خالد بدر الدين أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW (فاو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية هبطت 3% فى يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لكنها استقرت مقارنة مع ديسمبر الماضى، مع زيادة أسعار الحبوب…

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW (فاو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية هبطت 3% فى يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لكنها استقرت مقارنة مع ديسمبر الماضى، مع زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية التى توازنت مع انخفاض أسعار الألبان والسكر.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر توقف عند 169.5 نقطة فى يناير دون تغيير يذكر عن شهر ديسمبر الماضى.

ورفعت وكالة “فاو” توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2017 إلى 2.64 مليار طن بزيادة 1.3%، مقارنة مع محصول 2016 وعند أعلى مستوى على الإطلاق، كما خرجت السلع الزراعية الأولية من فترة اتسمت بالتقلب الشديد، وإن كانت أعلنت من قبل إنها تتوقع أن تظل السلع الزراعية الأولية مستقرة خلال السنوات العشر القادمة.