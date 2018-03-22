الفالح: الطرح العام الأولي لأرامكو قد يحدث في النصف الثاني من 2018

متابعات قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن المملكة قد تمضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو السعودية في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.وأبلغ الفالح رويترز في مقابلة في واشنطن أن

متابعات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن المملكة قد تمضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو السعودية في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.

وأبلغ الفالح رويترز في مقابلة في واشنطن أن عملاق النفط السعودي قد يطرح لإكتتاب عام إما محليا أو دوليا أواخر هذا العام.

وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن مسؤولين سعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم خطر ”دعاوى قضائية غير موضوعية“ محتملة قبل إتخاذ قرار نهائي.

ومضى قائلا ”قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… لم نغلق الباب أمام 2018“.

وتخطط السعودية لإدراج حصة تصل إلى 5 بالمئة في أرامكو السعودية في طرح عام أولي قد يقدر قيمة الشركة عند حوالي تريليوني دولار ويجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وعلى الرغم من تعليقات أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر بأن أرامكو ”كبيرة جدا ومهمة جدا“ بحيث لا يجب ان تكون هناك مجازفة في الإدراج في الولايات المتحدة بسبب مخاطر التقاضي، مثل دعاوى قضائية قائمة ضد شركات نفطية منافسة عن دورها في تغير المناخ، إلا أنه قال يوم الخميس إن نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي.

وأضاف قائلا ”لدينا بواعث قلق. من البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي“.

والتحديات القانونية قد تنتج عن قانون أمريكي يسمح لضحايا أمريكيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.