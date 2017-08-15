الفاصوليا تسجل 25 جنيها والمانجو 10 جنيهات

استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الصاوي أحمد: تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعاتها المستمرة في السوق اليوم الثلاثاء، وقفزت الطماطم لـ7 جنيهات مجددا بدلا من 5 جنيهات والفاصوليا لـ25 جنيها بدلا من 18 جنيها خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب تناقص المعروض منها حاليا لقرب نهاية موسمها وفقا لبعض التجا

استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الصاوي أحمد:

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعاتها المستمرة في السوق اليوم الثلاثاء، وقفزت الطماطم لـ7 جنيهات مجددا بدلا من 5 جنيهات والفاصوليا لـ25 جنيها بدلا من 18 جنيها خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب تناقص المعروض منها حاليا لقرب نهاية موسمها وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.

وأكد التجار لـ”المال” أن سعر البطاطس يتراوح بين 3 جنيهات و5 جنيهات والبصل 4 جنيهات والخيار 6 جنيهات والثوم بين 23 جنيها إلي 25 جنيها.

وأضحوا أن سعر البروكلي 10 جنيهات والباذنجان يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو والملوخية 5 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان 10 جنيهات والفلفل الرومي من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو والبامية 14 جنيهًا وسعر الكوسة 6 جنيهات.

وعلي صعيد الفاكهة فلا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية، وعلي رأسها المانجو التي تتراوح بين 10 إلي 12 جنيها لأصناف (زبدية -سكري)، و(تيمور ) بـ13 جنيها، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات والأخضر ما بين 5 جنيهات إلي 7.5 جنيه وفقا للتجار.

ولفتوا إلي أن سعر الكانتالوب بـ6 جنيهات، والبرقوق البلدي بـ15 جنيها والتين يتراوح بين 8.5 إلي 10 جنيهات والتفاح البلدي بـ7.5 جنيه.