الفاصوليا تسجل 12جنيها

سجلت أسعار الخضراوات ارتفاعا اليوم الخميس، بالأسواق، وفق تجار.

وتراوحت الطماطم بين 4 – 6 جنيهات بدلا من 5 أمس والفاصوليا 12جنيها، بدلا من 10أمس كمتوسط أسعار متداولة اليوم، بحسب تجار تجزئة في الأسواق.

وأكدو أن سعر كيلو الخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه، والفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي 12جنيها، والقلقاس 8 والليمون 12 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان العروس والأبيض بـ 7 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 -10جنيهات والثوم بـ 5 جنيهات، والجزر من 6 إلى 7 جنيه .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان سجل 20جنيها إلي 22 جنيها، والقرنبيط من 5 – 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، والكوسة من 4 – 6 والملوخية 8 جنيهات للكيلو، وورق عنب من 20 – 22 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 واليوسفي 5 والموز 7.5 والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 – 7 جنيهات، والفراولة 8 جنيهات والرمان 15جنيها والكانتالوب 5 جنيهات.