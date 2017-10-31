الفاتيكان وأبواب القدس السبعة.. لمن؟

من المنتظر أن يكون للفاتيكان دور ملزم بالنسبة للأطراف المعنية ذات الصلة بالصراع العربي- الإسرائيلى، خاصة من باب مستقبل مدينة المقدس والسيادة عليها، إذ ليس من المنطقى ولا المقبول أن يفرط الإسلام فى مقدساته أو أن يتنازل اليهود عن التعلق بحائط المبكي- ولا أن يسمح المسيحيون- ولو رمزياً- بصلب المسيح من جديد، إذ برغم المكانة الدينية والروحية للفاتيكان على مستوى العالم، يُؤثر «الكرسى الرسولى» عدم الانغماس فى تفاصيل وتعقيدات السياسة الدولية إلا تحت ضغوط واضطرابات شديدة تجتاح النظام العالمي- أيديولوجية أو دينية أو سياسية- بأقله منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حيث ظاهر البابا «بيوس 12» الاشتراكيون الألمان فى مواجهتهم للشيوعيين (وغيرهم) أو بتأييده العسكريتاريا الإسبانية بقيادة «فرانكو» فى الحرب الأهلية ضد خصومهم أو فى المهادنة بعدئذ للقوى المؤيدة للصهيونية الدولية.. حين قام «المجمع المسكونى» فى العام 1963 بـ«تبرئة اليهود من دم المسيح»، وليس انتهاء على سبيل المثال لا الحصر مساندة البابا «جون بول الثانى» إلى جانب حركة «تضامن» فى بولندا بقيادة «فاليسبا» الذى رأس البلاد فى الثمانينيات، الأمر الذى أشعل «قلق الأيديولوجيا» فى وسط وشرق أوروبا إيذاناً بالثورات البرتقالية منذ مطلع التسيعينيات التى فككت المنظومة الاشتراكية للمعسكر الشرقى، الأمر الذى قد يجوز القول معه إن الفاتيكان لم يكن غائباً عن المشاركة آنئذ فى تنفيذ أهم توصيات «اللجنة القطبية الثلاثية» المشكلة من كبار المفكرين والسياسيين فى كل من أميركا الشمالية – غرب أوروبا- اليابان.. التي نصت فيما شملت على «حصار الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية أو القضاء عليهم تماماً خلال الثمانينيات»، وقد كان لهم بالفعل ما أوصوا به قبل نحو عقدين من الزمان، ورغم الأبعاد الجيوستراتيجية لتوصيات «اللجنة الثلاثية» إلا أن جاءت متسقة مع الرسالات الروحية والدينية للكنيسة الكاثوليكية.. فى إحياء دور الكنائس المغلقة أو المعطلة وسط وشرق أوروبا وفى داخل روسيا.

ما سبق ربما يكون مقدمة ضرورية موجزة للدور السياسى الذى يمكن أن يفعله الفاتيكان بالنسبة للمسألة الفلسطينية- والقدس بخاصة- ذلك فى إطار مواصلة البابا الحالى «فرانسيس» لجهود أسلافه فى الإحاطة بخلفيات الصراع العربي- الإسرائيلى، الأمر الذى يعود إلى حقب بعيدة من التاريخ الإنسانى والدينى.. وأيضاً العسكرى، وحيث نقلت وكالة رويترز منذ أيام عن راديو الفاتيكان. تصريحات «الحبر الأعظم» عن الدعوة إلى الحوار والاعتدال.. وعلى حق الجميع فى العيش بسلام فى المدينة المقدسة، ما يمثل تصريح إيجابى فى توقيت تشهد فيه المسألة الفلسطينية- الإسرائيلية جهود دولية وإقليمية نحو التسوية النهائية- تقف فيها القدس، كنطقة خلافية محورية- فى نهاية الشوط خاصة من بعد ضغوط أميركية ودولية استجابت لها الحكومة الإسرائيلية بإلغاء مشروع قانون “القدس الكبرى” الذي يمهد بضم مستوطنات القدس المحتلة منذ 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من أهميتها- أى التصريحات الباباوية- أنها تصدر فى أعقاب زيارة بابوية «ثالثة» للقدس من بعد احتلال إسرائيل لها فى العام 1967، تخللهم اعتراف الفاتيكان رسمياً فى نهاية 1993 بدولة فلسطين.. لم يحل تماماً عن قدر من الغموض بين الحين والآخر ينتج عن اختلاط الأوراق والارتباك الدولى والإقليمى الذى توظفه إسرائيل لصالحها.. وفى ظل غياب عربى يمنع مواطنيهم من زيارة العتبات المقدسة، ذلك لولا تفهم القيادات الروحية الكبيرة للفاتيكان للوضعية الخاصة لمدينة القدس ومستقبلها، الذي يمثل ضماناً أخيراً للحيلولة دون تهويد المدينة المقدسة.. كي تكون أبوابها السبعة مفتوحة للجميع.