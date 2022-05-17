الفاتورة الإلكترونية تفتح شهية استثمار شركات التكنولوجيا..وتطبيقها يحتاج إلى ضوابط

◗❙ عمر مندور: فودافون تقدم حلولًا رقمية لتفعيلها دون اشتراك شهر

ى ◗❙ إتاحة فريق متكامل للمساعدة والامتثال للوائح الجديدة

◗❙ رضوى مصطفى: مكافحة التهرب الضريبى وحماية حقوق الدولة المالية نتائج متوقعة

◗❙ عامل الوقت وتغيير الصورة السلبية للضرائب أبرز التحديات

◗❙ خالد خليفة: خطوة للانتقال لمرحلة تقديم الإقرارات والميزانيات

خطوات متسارعة تسير على دربها شركات التكنولوجيا، أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، بالتعاون مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” لاستقطاب القطاعات الاقتصادية المختلفة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتسليط الضوء على العوائد المتوقعة من تطبيقها فى حماية حقوق الشركات.

وتعرف الفاتورة الإلكترونية بأنها مستند رقمى يثبت معاملات بيع السلع والخدمات يتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه وبمعرفة الممول، كما تتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب، كما يتميز أيضًا بمجموعة خصائص، منها وجود رقم تعريفى UUID لكل فاتورة، إضافة إلى محتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة.

وتتيح المنظومة أيضًا تكويدًا موحدًا للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعًا إلكترونيًا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى لمشاركتهم بيانات الفواتير، كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أعلنت فى مارس الماضى عن توقيع أكثر من 26 شركة من مطورى أنظمة الفاتورة الإلكترونية تعاقدات مع 250 جهة صناعية لتطبيق المنظومة .

“المال” نظمت ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسئولى عدد من شركات التكنولوجيا أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، للتعرف على رؤيتهم بشأن تطبيق حلول الفاتورة الإلكترونية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وإلى نص الندوة…

المال: متى تتوقعون تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية بالسوق المحلية؟ وما العوائد الاستثمارية المتوقعة من تطبيقها؟

رضوى مصطفى: نتوقع مع نهاية العام الحالى انضمام كل الشركات المصرية للمنظومة الجديدة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية التى وضعتها الدولة استنادًا لرؤية مصر 2030.

ونحن فى إيجيبت تراست حاليًا نقدم خدمات الختم الإلكترونى، التى تمكن الشركات من تحميل المستندات عبر نظام وزارة المالية رقميًا، وقامت الوزارة مؤخرًا بطرح المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تضم480 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، ومن المقرر أن تنتهى منتصف يونيو الحالى فى مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، ثم تعمم تباعًا فى باقى محافظات الجمهورية، الأمر الذى يتطلب بعض الوقت لتأهيل الشركات على كيفية التعامل مع هذه المنظومة الجديدة، وتوضيح العوائد المتوقعة من تطبيقها.

خالد خليفة: جاهزية الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أمر مرهون بالخطوات الموضوعة من قبل وزارة المالية، ولقد قمت بحضور اجتماعات مطولة مع مسئولى الوزارة ومصلحة الضرائب للحديث عن تفاصيل التطبيق.

وفى تصورى فإن الفاتورة الإلكترونية، بشقيها سواء فواتير العملاء أو الموردين، تُمثل مرحلة أولى للانتقال إلى مرحلة تقديم الإقرارات الضريبية وتقديم ميزانيات الشركات المعتمدة.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن الدخول فى هذه المنظومة والتوجه نحو ميكنة أنظمة الشركات سيسهم فى تطوير أعمالها، والعمل على تنظيم العملية الضريبية وإخطار الشركات بكيفية السداد بطرق مبسطة.

الفاتورة الإلكترونية

محمود يونس: يتمثل العائد الأكبر من انضمام الشركات المصرية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى تسريع وتيرة عملية التحل الرقمى الذى تتبناه الدولة، ومن ثم ينعكس بالإيجاب على بيئة عمل الشركات المصرية، وتخفيض تكاليفها التشغيلية، علاوة على إعادة تسهيل ربطها بمنظومة الضرائب المصرية.

رضوى مصطفى: قياس العائد الاستثمارى من انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل مباشر قد يكون أمرًا صعبًا، نظرًا لأن الهدف الأسمى لرقمنة الفواتير الإلكترونية هو العمل على مكافحة التهرب الضريبى والسعى للحفاظ على حقوق الدولة المالية والشركات، الأمر الذى سيتحقق من خلال العمل على وجود نظام رقمى كنظام الفاتورة الإلكترونية يقلل فرص الخطأ بشكل كبير، ويساعد أيضًا على دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.

كما أن العمل على خلق نظام نظام ضريبى متكافئ يرتكز على تحقيق مبدأ العدالة بين الشركات من شأنه إنعاش الاقتصاد، وإحداث توازن فى السوق المصرية، ومن ثم زيادة العوائد الاستثمارية للشركات المصرية.

المال: كيف تستعد الشركات للدخول فى منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ وما طبيعة الخدمات التى تعتزمون تقديمها؟

عمرو عبد الحي: تقسم المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية الشركات إلى قسمين، أولهما الكيانات التى تقدم أقل من 200 فاتورة، وهذا النوع من الشركات يمكنه العمل من خلال المنظومة التى وضعتها مصلحة الضرائب المصرية بشكل مباشر، أما القسم الثانى فهى الشركات التى تقدم أكثر من 200 فاتورة، وينبغى أن تقوم بميكنة إدارة حساباتها من خلال حلول ERP التى ستتولى شركات التكنولوجيا تقديمها للعملاء.

المال: ما الدور الذى تلعبه غرفة CIT فى دعم منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ وما أبرز مطالبكم كمقدمى خدمات؟

خالد خليفة: تقوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بدورين أساسيين، أولهما العمل على تدريب الكوادر البشرية العاملة فى شركات البرمجة والحلول الرقمية، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة، وعلى رأسها معرض ومؤتمر “وطن رقمي”، الذى بدوره بقوم بتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمى، والسعى لدفع الشركات لتبنى منظومات وبرامج التحول الرقمى.

محمود يونس: يحقق التعاون مع الغرفة نتائج مثمرة وإيجابية على المدى الطويل، نظرًا لما تقوم به من دور ملموس فى دفع عجلة التحول الرقمى والسعى إلى تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين مسئولى الشركات الأعضاء وممثلى القطاعات الاقتصادية للوصول لمفهوم التحول الرقمى، وأقترح فى هذا الصدد أن تقوم الغرفة بدعوة أعضاء الغرف الصناعية الأخرى لاجتماعات فى إطار العمل على زيادة عدد اللقاءات بين شركات التكنولوجيا التى تقدم أنظمة المحاسبة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والمستفيدين المحتلمين من الشركات الأخرى.

المال: ما دور “فودافون مصر” فى تحقيق التعاون بين شركات غرفة تكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية فى تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

عمر مندور: تهدف “فودافون بيزنس” إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتقدم الدعم اللازم لتحولهم الرقمى من خلال مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية، وتوفير أنظمة إلكترونية ورقمية مصممة خصيصًا لمساعدتهم على مواجهة العديد من التحديات التى تقابلهم فى إدارة عملهم.

ومن أبرز تلك الحلول منصة V-Hub، وهى أول منصة تسويق لحلول الأعمال الرقمية، تعرض أكثر من 100 حل تكنولوجى مناسب لاحتياجات الشركات، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل.

كما توفر فودافون بيزنس لعملائها خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة.

ومن خلال التعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات، ستقوم فودافون بالشراكة مع شركات مصر للمقاصة وCorporate Stack، Cloud Soft وBudu Cloud بتقديم حلول رقمية تعطى الشركات إمكانية تطبيق وتفعيل الفاتورة الإلكترونية دون دفع مسبق وباشتراك شهرى على فاتورتهم.

كما تقدم “فودافون بيزنس” خدمة مميزة لعملاء وأعضاء الغرفة عن طريق تيسير عملية التسجيل وإصدار الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع مصر المقاصة وتوفير مجموعة من حلول تخطيط موارد الشركات (ERP Solutions) بأسعار تنافسية واشتراك شهرى فى متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم تخصيص فريق كامل لمساعدة الشركات خطوة بخطوة من أول التسجيل وحتى إصدار أول فاتورة، كما ستقدم خصما حصريا لأعضاء الغرفة على الاشتراكات الشهرية.

المال: ما أبرز التحديات التى تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مصر؟ وكيف ستحاولون إقناع الشركات للانضمام إليها؟

عمر مندور: من أبرز التحديات التى تواجه المنظومة هى عدم وجود وعى وفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمتطلبات والخطوات التى يجب اتباعها من أجل التسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية، ومطابقتها للوائح الجديدة والنظام الأساسى الضريبي؛ لذلك وفرنا فريقًا متكاملًا لمساعدة الشركات خطوة بخطوة، وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال.

خالد خليفة: يتمثل التحدى الأكبر فى غياب الوعى الكافى بأهمية المنظومة الضريبية فى حماية حقوق الشركات والحفاظ عليها، ومن هنا يأتى دورنا كشركات تعمل فى حلول الفاتورة الإلكترونية فى تعليم وتدريب الشركات المصرية على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة وشرح أبعادها.

لذلك يجب تنظيم دخول الشركات المصرية للمنظومة على مراحل من أجل عدم حدوث أى أعطال فى أنظمة مصلحة الضرائب تزامنًا مع معدلات الإقبال الكثيف للتسجيل على بوابتها الإلكترونية فى آن واحد.

رضوى مصطفى: يمثل عامل الوقت الذى يقع على عاتقنا كشركات تقدم تلك الخدمة، تحديًا رئيسيًا مع السعى الدائم فى تدريب الشركات وإكسابهم التوعية بأهمية المنظومة الإلكترونية فى سداد الفواتير، علاوة على تغيير الصورة الذهنية السلبية التى تُشبه الضرائب بـ”الوحش”.

وفى السياق ذاته انتهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب من تزويد مواقعها الرسمية بشرح توضيحى كافٍ بمفاهيم الفاتورة الإلكترونية وكيفية التسجيل للمنظومة، ما يسهل من عملنا كمقدمين للخدمة.

المال: كيف تلعب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” دورًا فى دعم مقدمى حلول منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

رضوى مصطفى: تعمل “إيتيدا” على منح تراخيص لنا كشركات عاملة فى التكنولوجيا، وتقديم الحلول الرقمية، فضلًا عن دورها التشريعى ووضع الأطر التنظيمية للخروج بأفضل النتائج.

كما أن المبادرة التى أطلقتها “ايتيدا” منذ فترة “مستقبلنا رقمي” لتطوير المهارات ستنعكس المدى القريب فى زيادة الوعى بمدى أهمية التحول الرقمى، فضلًا عن تعريف الشباب بالمجهود الذى تقوم به الدولة فى التحول الرقمى، وتسليط الضوء عن النتائج المثمرة من التوجه نحو هذه المنظومة، وكيفية الاستفادة منها .

فى سياق متصل، أطلقت الهيئة كذلك مجموعة من المنح المجانية للشباب المصرى فى مجالات التكنولوجيا التى ستسهم فى تطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات السوق المصرية، وقد عكفنا فى “ايجبت تراست” على قيامنا كراعٍ صناعى بالتعاون مع جامعة النيل بتقديم منتج يساعد فى عمليات التحول الرقمى.

المال: ما أبرز التجارب العالمية التى اطلعت عليها شركات التكنولوجيا المصرية فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

محمود يونس: من خلال تجربة “أوفيس سوفت” للعمل فى السعودية أصدرت المملكة فى ديسمبر 2021 قرارًا يلزم كل الشركات على أراضيها -بغض النظر عن مجال نشاطها- بإصدار فواتير رقمية، مع منحها مهلة للاستغناء عن الفواتير العادية فى عام 2023 ، وأعتقد أن مصر تسير بخطوات واعدة نحو العمل على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمى.

كما أن وجود خطة زمنية من قبل مؤسسات الدولة للعمل على تحقيق هذا المفهوم سيسهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمى وميكنة عمل الشركات المصرية.

المال: ما أبرز القطاعات الاقتصادية التى تعتزمون التعاون معها فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية كمرحلة أولى؟

محمود يونس: لقد قمنا مؤخرًا بتوقيع اتفاقات لتقديم منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى عدة قطاعات اقتصادية، منها الشركات الغذائية وشركات صناعة الغزل والنسيج.

عمرو عبد الحي: لقد قمنا بالتعاقد مع عدد كبير من الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة، كالقطاع الصناعى مثل الشركة الهندسية للسيارات لتقديم منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

خالد خليفة: لقد قمنا بتوقيع مجموعة من التعاقدات للعمل على تقديم منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مجالات مختلفة، منها قطاعات البيع بالتجزئة، كما أن العمل على تكثيف اللقاءات الثنائية والمعارض سوف ينعكس بشكل كبير على زيادة الوعى وتعريف الشركات بأهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

◗❙ عمرو عبد الحي: المرحلة السابعة من المشروع تقسم الكيانات لنوعين أقل من 200 فاتورة وأكثر

◗❙ «بايونيرز سيلوشنز» تعاقدت مع الهندسية للسيارات لتقديم الخدمة

◗❙ محمود يونس: أدعو CIT لعقد لقاءات مع ممثلى الغرف الصناعية لمعرفة احتياجاتهم

◗❙ السعودية منحت فرصة للعام المقبل للاستغناء عن الفواتير المكتوبة

المشاركون فى الندوة:

«عمر مندور» رئيس قطاع الحلول الرقمية للشركات فى شركة فودافون مصر

«رضوى مصطفى» رئيس القطاع الاستراتيجى فى شركة إيجيبت تراست

«خالد خليفة» المدير التنفيذى لشركة Cloud Soft 5

«عمرو عبد الحي» مدير قطاع تطوير الأعمال فى شركة بايونيرز سيلوشنز

«محمود يونس» مدير قطاع تطوير الأعمال فى شركة أوفيس سوفت