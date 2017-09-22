الفاتح أحدث فرقاطة تنضم للبحرية المصرية

قادرة على الإبحار 4000 ميل بحرى و سرعتها تصل إلى 25 عقدة وطولها 103 أمتار فرنسا - بدور إبراهيم: تبدأ ظهر اليوم الجمعة، مراسم احتفالية تسلم و وضع العلم المصري على الفرقاطة الفاتح طراز جوويند في ميناء لوريون بفرنسا، و…

قادرة على الإبحار 4000 ميل بحرى و سرعتها تصل إلى 25 عقدة وطولها 103 أمتار

فرنسا – بدور إبراهيم:

تبدأ ظهر اليوم الجمعة، مراسم احتفالية تسلم و وضع العلم المصري على الفرقاطة الفاتح طراز جوويند في ميناء لوريون بفرنسا، و التي تتسلمتها القوات المسلحة من الشركة الفرنسية ” NAVAL GROUP” بما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والفرنسية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات .

وسيقوم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة الفاتح بميناء لوريون بفرنسا، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، لتشهد منظومة التسليح بالقوات البحرية تطورا عالميا بدخول هذه الفرقاطة الجديدة للخدمة .

والفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4000 ميل بحرى وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلى 103 أمتار وإزاحتها الكلية تصل إلى 2540 طنا ، و لها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومنها مهمة البحث عن وتدمير الغواصات واستخدام الصواريخ والمدفعية فى المهام القتالية، وتنفيذ مهمة تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة فى البحر والمراسى ومساندة وحماية القوات البرية بحذاء الساحل فى العمليات الهجومية والدفاعية، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى ، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى .

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة فى توقيت قياسى وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وفرنسا، بالتعاون مع الجانب الفرنسى للإلمام بأحدث ماوصل إليه العالم من تكنولوجيا الفرقاطات، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها الفرقاطة حتى يكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى وتنفيذ المهام التى تسندها لهم القوات المسلحة بكفاءة .

و”الفاتح” هي الفرقاطة الأولى من ضمن أربع فرقاطات تم التعاقد عليها، على أن يتم بناء فرقاطة بفرنسا والثلاث الأخرى بشركة ترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية.