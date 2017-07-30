الفائض التجارى لقطر يقفز 63.6%

خالد بدر الدينأعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فى قطر، اليوم الأحد، إن الفائض التجاري لقطر قفز إلى 12.51 مليار ريال بزيادة 63.6% فى شهر يونيو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى وبزيادة حوالي 15.3% عن مايو الماضى .وجاء فى بيان وزارة التخطيط التنوى والإحصاء إن الواردات هبطت بنسبة 40%

خالد بدر الدين

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فى قطر، اليوم الأحد، إن الفائض التجاري لقطر قفز إلى 12.51 مليار ريال بزيادة 63.6% فى شهر يونيو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى وبزيادة حوالي 15.3% عن مايو الماضى .

وجاء فى بيان وزارة التخطيط التنوى والإحصاء إن الواردات هبطت بنسبة 40% خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى حوالى5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى وبانخفاض حوالى 37.9 % عن شهر مايو الماضى .

وذكرت وكالة رويترز إن العقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو الماضى كما تراجعت الصادرات أيضا باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وأدى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الماضى بسبب اتهام الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر إلى إغلاق الحدود السعودية التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات وهذا يعنى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.

و يعتقد المحللون الآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة وموردين آخرين أن الأوضاع في قطر ستستقر على نحو جيد حتى وإن استمرت العقوبات ويتوقعون أن تظل قطر أحد أفضل اقتصادات الخليج أداء هذا العام.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال الضرورية لقوة أوضاعها المالية لم تتضرر في يونيو حيث ارتفعت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 15.8 % مقارنة بها بيونيو من العام الماضى لتصل قيمتها إلى 11.88 مليار ريال بينما كانت نسبة الزيادة 21.6 % في مايو من هذا العام .

ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4 % بعد زيادة 8.3 % في مايو وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1% فى يونيو هذا العام .

ومن بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات الهليوم الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهليوم وقال مسؤولون إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.