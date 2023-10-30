الفائدة على ودائع الليرة التركية تتراجع إلى 37.45% في البنوك

تراجعت نسبة الفائدة المطبقة من قبل البنوك على الودائع بالليرة التركية في الأسبوع قبل الأخير من أكتوبر حوالي 37.45%، بانخفاض قدره 45 نقطة أساس مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغت الفائدة على الودائع بالدولار 2.78% بانخفاض 4 نقاط أساس، وبلغت الفائدة على الودائع باليورو 1.16%، بزيادة قدرها 3 نقاط أساس.

وانخفضت الفائدة على القروض التجارية بالليرة التركية بمقدار 168 نقطة أساس مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 48.02% في نفس الأسبوع.

وانخفضت أسعار الفائدة على قروض الإسكان بالليرة التركية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 41.46%، وارتفعت أسعار الفائدة على قروض السيارات بمقدار 49 نقطة أساس إلى 47.20%، وارتفعت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية بمقدار 88 نقطة أساس إلى 61.33%.

كما انخفض سعر الفائدة على القروض التجارية بالدولار بمقدار 12 نقطة أساس إلى 9.70% في نفس الأسبوع، بينما ارتفع سعر الفائدة على القروض التجارية باليورو بمقدار 10 نقاط أساس إلى 9.03%.

وبلغت فروق العائدات المطبقة على القروض التجارية 10.57% بالليرة التركية، في حين بلغت 6.92% و7.87% للدولار واليورو على التوالي. وتستمر فروق العائدات على القروض التجارية بالليرة التركية أعلى من الفرق على القروض بالدولار واليورو.