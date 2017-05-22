الفائدة تهوي بالبورصة.. ورأسمالها يتراجع 9 مليارات في ربع ساعة

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، متأثرة بقرار البنك المركزي، أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، ليفقد رأسمالها نحو 9 مليارات جنيه، خلال أول 15 دقيقة من التداول، مسجلاً مستوى 660.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بشكل حاد بلغ 1.82%، ليصل إلى مستوى 12739.13 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.7% ليصل إلى مستوى 586.94 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.91% ليصل إلى مستوى 1369.19 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بصعود جماعي طفيف حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.17% إلى 12974 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 591 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.08% عند مستوى 1381 نقطة.