الفائدة تضرب أول صندوق عقاري في مقتل.. والنعيم ترد أموال المكتتبين

شريف عمر وأسماء السيد:بعد شهرين من الترويج وتلقى طلبات المشاركة فى الاكتتابين العام والخاص، قررت شركة النعيم المالية القابضة عدم طلب تمديد فترة طلبات الاكتتاب فى صندوقها العقارى، كما أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية لرد أموال المكتبيين وإلغاء الاكتتابات.قال يوسف الفار، الرئيس التنفيذى بشركة ا

شريف عمر وأسماء السيد:

بعد شهرين من الترويج وتلقى طلبات المشاركة فى الاكتتابين العام والخاص، قررت شركة النعيم المالية القابضة عدم طلب تمديد فترة طلبات الاكتتاب فى صندوقها العقارى، كما أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية لرد أموال المكتبيين وإلغاء الاكتتابات.

قال يوسف الفار، الرئيس التنفيذى بشركة النعيم القابضة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الصندوق تأثر بشكل قاطع بقرارات رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بجانب بعض الضوابط التى تنظم عمل الصناديق العقارية بالسوق المحلية.

وعلمت «المال» أن «النعيم» تبحث خلال المرحلة الراهنة إيجاد مظلة أو آلية لاستثمار أموال الشركات التى أعلنت مشاركتها فى الطرح الخاص، وضخها فى المشروعات والأصول التى وقعّت «النعيم» مذكرات تفاهم للاستحواذ عليها أو ضخ استثمارات الصندوق بها دون الافصاح عن طبيعة الأصول.

وكان «الفار» قد كشف سابقا عن توقيع النعيم اتفاقاً مع شركتى أليانز مصر للتأمين، وصندوق العاملين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات للمشاركة بقيمة 97 مليون جنيه فى الطرح الخاص بالصندوق العقارى.

وقال مصدر رقابى، رفيع المستوى، إنه لا توجد محددات تنظيمية تحكم العلاقة بين «النعيم» ومستثمرى الطرح الخاص، باعتبارها قرارات استثمارية تتعلق بملاكها فقط، لافتا الى أن ضوابط الرقابة المالية تنص صراحة على أن الاكتتابات تعتبر لاغية، حال عدم تغطية %50 من الطرح.

وقالت مصادر مقربة من «النعيم» إنه سيتم الإعلان عن الصورة النهائية لتوظيف أموال مساهمى الطرح الخاص خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت «النعيم» أمس فى بيان للبورصة إنه نظراً لرفع معدلات الفائدة عدة مرات متتالية، ورغم تغطية الطرح الخاص 1.3 مرة، قررت مخاطبة الرقابة المالية لرد أموال المكتتبين، ولم تفصح النعيم فى البيان عن نسبة تغطية الطرح العام.

ويعتبر صندوق النعيم هو أول صندوق استثمار عقارى فى السوق المصرية، والذى حصل على موافقة الرقابة المالية لنشر إعلان الاكتتاب به وبدء تلقى طلبات المشاركة بشراء الوثائق، وتساهم «النعيم» بقيمة 20 مليون جنيه فى الصندوق.