اتصالات وتكنولوجيا

الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» الأعلى مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر خلال فبراير (جراف)

بعدما استحوذت حصة سوقية 45%
أحمد عوض 2:43 م, الجمعة, 23 أبريل 21 2:43 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة الشرائح الأعلى مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» فى مصر، بعدما استحوت على حصة سوقية 45% من إجمالى مبيعاتها البالغة 122 ألف جهاز، خلال شر فبراير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 31%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 17%.

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وحلت الفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 7%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

يذكر أن «ريدمى» تمركزت في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول ، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.3%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليون و315 ألف جهاز خلال شهر فبراير الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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