عقـــارات

«الفؤاد القابضة» تفاوض المجتمعات العمرانية للحصول على قطعتي أرض بالشيخ زايد والعلمين

تستثمر 3 مليارات جنيه في العاصمة
محمود زكي 1:20 ص, الجمعة, 21 فبراير 20 1:20 ص, الجمعة, 21 فبراير 20

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تفاوض شركة الفؤاد القابضة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعتي أرض بمساحة 40 فدانا بالشيخ زايد، و60 فدانا بالعلمين الجديدة.

وقال حسام صبري، مدير المبيعات بشركة الفؤاد القابضة في تصريحات لـ”المال”، إنه سيبدأ تسليم مشروع zavani بالعاصمة الإدارية الجديدة، يونيو 2023.

وأكد أن المشروع يقع على مساحة 33 فدانا، وهو مشروع سكني يضم 1375 وحدة، وتم تسويق 30% من المشروع، موضحا طرح المشروع مارس الماضي.

وأشار إلى بدء أعمال التسويات بالمشروع، وتخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري.

أوضح أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 3 مليارات جنيه، كما تخطط الشركة لإطلاق الجزء التجاري بالمشروع خلال سيتي سكيب المقبل.

الفؤاد القابضة تستثمر 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية

يذكر أن معرض الأهرام يقام في الفترة من 20 إلى 22 فبراير من العام الحالي تحت عنوان معرض عاصمة الأمل والذي يشارك فيه عدد من الشركات العقارية التي تنفذ مشروعات في المدينة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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