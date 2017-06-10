الغياب والعمرة حجج النواب للتهرب من مناقشات تيران وصنافير

غدًا بدء مناقشة مدى أحقية البرلمان فى مناقشتها نائب في رسائل لزملائه علي الواتس اب:لا تشوهوا ذكرى ثورة ٣٠ يونيو عضو بالتشريعية:توقيت عرض الاتفاقية يؤثر سلبا علي الأمن الوطني المصرى حتي وإن كانت هناك ضغوط من المملكة ياسمين فواز شن عدد من النواب محاولات لتأخير عرض اتفاقية ترسيم الحدود

غدًا بدء مناقشة مدى أحقية البرلمان فى مناقشتها

نائب في رسائل لزملائه علي الواتس اب:لا تشوهوا ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

عضو بالتشريعية:توقيت عرض الاتفاقية يؤثر سلبا علي الأمن الوطني المصرى حتي وإن كانت هناك ضغوط من المملكة



ياسمين فواز



شن عدد من النواب محاولات لتأخير عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ “تيران وصنافير” علي الجلسة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء من خلال تقديم الاعتذرات عن عدم الحضور او من خلال تداول النواب لرسائل علي جروبات النواب علي تطبيق الواتس اب مفادها أن الوقت غير مناسب وسيؤدى الي تشويه ذكرى ٣٠ يونيو.



يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق غدا الأحد أولى اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وتأكيد مصادر مطلعة لـ “المال “حضور الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاجتماع اللجنة لمناقشة الاتفاقية، مشيرة إلى أن الاجتماع سيبحث هل يحق لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية من عدمه بعد صدور حكم الادارية العليا بمصرية الجزيرتين. واوضحت المصادر في تصريحاتها لـ “المال” أن اليوم الثانى لاجتماعات اللجنة سيتم تحديد قائمة الشخصيات التي سيتم استدعاؤها لحضور مناقشات الاتفاقية، ومدى إمكانية بث الجلسات على الهواء مباشرة، ولفتت المصادر إلى أن اعضاء اللجنة التشريعية سيطلعون علي الاتفاقية وحيثيات الحكم القضائي الصادر من الادارية العليا قبل بدء مناقشتها. واوضحت المصادر أن الاتفاقية ستطرح للمناقشة خلال الجلسة العامة في الأسبوع الحالى لحسمها قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي، ونوهت المصادر الي ان اللجنة التشريعية وجهت الدعوة إلى اللجنة القومية المصرية التي أعدت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحضور الاجتماعات، لافتة إلى أن اللجنة ستعرض الخرائط الخاصة بالمنطقة، والتي توضح وجود 74 نقطة فاصلة بين مصر والسعوديه داخل هذه المنطقة. وتوقعت حضور عدد من الشخصيات العامة وأجهزة سيادية بالدولة ستحضر المناقشات التي ستتم داخل اللجنة التشريعية، والتي

من جانبه، قام النائب أحمد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بارسال رسالة إلي زملائه قائلا :”تشير المؤشرات الصادرة عن مجلس النواب إلى الاصرار على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بما تتضمنه من تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. واضاف حجازى أن الرسائل التي يبثها ائتلاف” دعم مصر” عبر قنوات التليفزيون والتي يدعو المواطنين فيها إلى عدم الحكم على موضوع الجزيرتين وفقا للمشاعر والعواطف،يعني انه بات واضحا لكل مصري إصرار المجلس على تمرير تلك الاتفاقية بغض النظر عن المعارضة الوطنية للاتفاقية والاراء الفقهية بعدم دستورية إحالة الاتفاقية للمجلس عن طريق رئيس مجلس الوزراء بل كان يجب أن يحيلها رئيس الجمهورية. واوضح أنه وفقا للمادة 151 من الدستور، فإن تمرير تلك الاتفاقية التي حكم القضاء المصري ببطالنها بما يتيح للسلطة التنفيذية تسليم الجزيرتين المصريتين إلى المملكة العربية السعودية، يأتي في شهر يونيو والاستعداد الوطني للاحتفال بمرور أربع سنوات على ثورة 30 يونيو 2013،مطالبا المجلس بإعادة النظرفي امر مناقشتها واحترام الدستور الذي أنتجته ثورة 30 يونيو،حتى لا يفسد المجلس تلك الثورة بقرار التسليم والتنازل عن جزء من مصر الذي لا يجيزه دستور الثورة. واختتم حجازى رسالته،قائلا:” يا أعضاء مجلس النواب، لاتشوهوا ذكري 30 يونيو 2013 بقرار يصدم المصريين في يونيو 2017. واكد النائب المستقل أن رسالته تجاوب معها ما يقرب من ١٥٠نائبا حتي الان مؤيدين مطلب الغاء عرضها ومناقشتها حتي لا يتحمل المجلس والقيادة السياسية المسئولية امام الشعب ،املا أن يستجيب اكبر قدر ممكن من الزملاء خلال الساعات القادمة. فيما أكد النائب منجود الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقدمه باعتذار رسمي عن حضور اجتماعات اللجنة المحدد لها الاحد والاثنين والثلاثاء، قائلا:” أرفض توقيت طرح الاتفاقية لما تشهده البلاد من ظروف حرجة”.

واضاف منجود في تصريحاته ل”المال” توقيت عرض الاتفاقية يؤثر سلبا علي الأمن الوطني المصرى حتي وان كانت الحكومة المصرية تتعرض لضغوط من المملكة، واصفا الحكومة بالفاشلة في إدارة اي أزمة. وتوقع النائب محمد عبد الله زين الدين عضو ائتلاف “دعم مصر” في تصريحاته أن مناقشات الاتفاقية لن يحضرها اغلب الاعضاء بسبب ظروف سفر بعضهم الي العمرة ،متوقعا تأجيل التصويت عليها الي الشهر المقبل. كان ائتلاف دعم مصر، قد اعلن امس الجمعة بدء مجلس النواب ولجانه نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، اعتبارا من غد الأحد، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة. وذكر الائتلاف، في بيان له، الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة «احتكار الوطنية» وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور. وأكد الائتلاف، أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.