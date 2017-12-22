الغول يتقدم بمقترح لعمل مسابقة بحثية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول

ياسمين فواز:
تقدم النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمقترح إلى رئيس الوزراء لعمل مسابقة بحثية بين طلبة كلية الزراعة على مستوى الجامعات المصرية وتحت اشراف هيئة التدريس لكل كليىة للوصول لافضل بحث في الاستفادة المثلى من مياه الامطار والسيول التي نحن على مشارف موسمها.
وأضاف في مقترحه أن ما سبق يعد تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية في اشراك الشباب في عمليه التنمية ،علما بأن روسيا تقوم بزراعة ملايين الأطنان من القمح علي مياه الامطار والسيول،مطالبا بدراسة الاماكن المؤهلة لاستقبال مثل هذه الزراعة في هذا الموسم.
وقال الغول:”مع رغبتي في تقديز جائزة مالية سخيه للبحث الحاصل علي المركز الاول لتحفيز الشباب في النهوض بتنمية الوطن ،كما دعا الي مشاركة وزارات التخطيط والشباب والرياضة والتعليم العالي والزراعة في تنفيذ المقترح.