الغول: القلوب معلقة بفرحة الصعود للمونديال

صور المنتخب تنتشر على جروبات النواب أثناء مباراة مصر والكونغو



ياسمين فواز

وجه النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رسالة للاعبي المنتخب المصري بأن القلوب معلقة بفرحة الصعود لمونديال روسيا 2018.

وقال الغول :”لكل لاعب في منتخب مصر .. إثبت فأنت علي الحق .. إذا كانت نيتك إسعاد 104 مليون مصري قلوبهم معلقة بفرحة الصعود لكأس العالم .. فأنت علي الحق ..إذا كانت نيتك رفع علم بلدك في روسيا 2018 .. فأنت علي الحق”.

وأضاف الغول: “إذا كانت نيتك إعلاء شأن بلدك بين الأمم ووضعها في إصطفاف الدول الكبري فأنت علي الحق إذا كانت نيتك إضافة مكسب رياضي وسياسي وإقتصادي لبلدك فأنت علي الحق”.

وتابع الغول :”إذا كان في نيتك رسم بسمة علي وجه كل طفل وفرحة في قلب كل أم وضحكة في صدر كل أب وفخر علي رأس كل شاب وفتاة في مصر فأنت علي الحق ،مطالبا لاعبي المنتخب باستحضار عظمة نصر أكتوبر وكن رجلآ علي كل شبر من أرض ملعب برج العرب فأنت علي الحق ومادمت علي الحق فاعلم أن الله خير نصير

وتبادل أعضاء بمجلس النواب على جروبات الواتس آب صورا لمنتخب مصر وعلم مصر، معلقين عليها بـ”تحيا مصر “،آملين فوز المنتخب اليوم في مباراة مصر ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم.

ومنذ قليل بدأت مباراة مصر والكونغو ضمن التصفيات الإفريقية، وفي حالة فوز المنتخب المصري يصعد لمونديال روسيا الذي غاب عنه منذ عام 1990.

