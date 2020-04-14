الغواصة (S43) تغادر ألمانيا فى اتجاه مصر تمهيداً لانضمامها للقوات البحرية 

غادرت الغواصة (S43) دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لمصر، وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى (20) ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح.

وقال المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى فى بيان له اليوم، إنه تم تزويد الغواصة بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى .

وفى سياق متصل تقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية .