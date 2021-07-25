سيـــاســة

الغنوشي يتهم رئيس تونس بالانقلاب على الثورة.. ويستدعي أنصار “النهضة”

قال إنه يعتبر المؤسسات التي جمدها الرئيس "مازالت قائمة"
المال - خاص 11:41 م, الأحد, 25 يوليو 21 11:41 م, الأحد, 25 يوليو 21

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اتهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي، الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وذلك بعدما أعلن سعيد اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في اتصال هاتفي مع رويترز “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

وكان سعيد قد قرر إقالة رئيس وزراء البلاد وتجميد البرلمان إثر احتجاجات عنيفة في الشوارع.

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ووفقا لرويترز، قال سعيد إنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

وكان الرئيس التونسي قد عقد اجتماعا طارئا مع قيادات عسكرية وأمنية، بعد ساعات من اندلاع المظاهرات.

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بقلم المال - خاص

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