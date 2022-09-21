الغندور : 40 مليون جنيه إجمالي مكافآت النشر العلمي بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقدم إسهامات للحصول على مكافآت النشر العلمي، والتي بلغت 40 مليون جنيه، في حين أن تكاليف النشر العلمي بلغت نحو 4 مليون جنيه.

وأوضح أن استراتيجية جامعة الإسكندرية تصبو للارتقاء بتصنيف الجامعة من خلال دعم الباحثين وزيادة عدد المنح ومكافآت النشر العلمي في المجالات والدوريات الدولية وفقا للمخصصات المالية التي تخصصها الجامعة من الميزانية السنوية ومواردها الذاتية بما يدعم البحث العلمي ونشر البحوث العلمية.

كما أكد “الغندور” خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية ، أن هناك 71 مقترح مشروع لمبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الدراسات العليا والبحوث RSI والتي تم إغلاق التقدم لها 15 أغسطس الماضي، مؤكدا أنه سوف يتم تقسيمهم على حسب تخصصاتهم العلمية المختلفة.

وأكد “الغندور” أنه حرصا من جامعة الإسكندرية على ضمان جودة وتميز الأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية، فإن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تعمل على ضبط آليات إجراء المشروعات البحثية ( الماجستير، الدكتوراه ) في كل مراحلها ، سواء أثناء الإعداد أو التنفيذ ومن ثم نشر نتائجها ، حتى تتأكد اللجنة أن البحوث المقدمة أو المسجلة بالجامعة تتسم بالمصداقية والقيم العلمية المتعارف عليها.

كما أكد “الغندور” على وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بضرورة مساعدة طلاب الدراسات العليا في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لهم لكي يتفرغوا لأبحاثهم وذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالجامعة اول اكتوبر المقبل.

على صعيد آخر وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ميسينا-إيطاليا، ووافق علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بخصوص التعاقد مع الكوادر المتميزة من اوئل الخريجين.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية صنجشن للمرأة sungshin women’s university بكوريا الجنوبية وجامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيكتوريا – لندن في مجال البرامج العلمية المشتركة.